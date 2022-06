Comunali 2022, Agropoli: Roberto Mutalipassi eletto sindaco

Un trionfo, Roberto Mutalipassi passa al primo turno. È lui il nuovo sindaco di Agropoli. La sua coalizione ha ottenuto il 52% delle preferenze. Un quorum che ha consentito all’ex assessore al bilancio di superare il quorum e vincere le elezioni con un ampio vantaggio rispetto agli altri tre candidati a sindaco. Con il crollo di Massimo La Porta sostenuto da quattro liste e che si è fermato al 16%, è stato Raffaele Pesce il secondo candidato sindaco più votato. Per lui il 22% dei voti pur essendo sostenuto soltanto da due gruppi civici.

Elvira Serra, anche lei con quattro liste in appoggio, ha confermato il suo dato storico, ma la sua coalizione non ha fatto la differenza. Per lei il 9% dei voti. La maggioranza degli elettori di Agropoli ha deciso senza alcun dubbio a chi affidare la guida della Città per i prossimi cinque anni.