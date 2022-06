Comunali 2022, Mercato San Severino: Antonio Somma eletto sindaco

Per il suo onomastico ha ricevuto una bellissima riconferma, un regalo da parte dei cittadini che sicuramente sperava, ma forse immaginava potesse arrivare solo al ballottaggio. Invece il sindaco uscente Antonio Somma non ha avuto bisogno di attendere altre due settimane, ha potuto festeggiare già ieri sera insieme a tutti i candidati delle sue liste e ai cittadini di Mercato San Severino. Ieri, infatti, al termine dello scrutinio di questa tornata elettorale Somma è stato riconfermato sindaco per il suo secondo mandato.