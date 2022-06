Comunali 2022, Roccapiemonte: Carmine Pagano eletto sindaco

Carmine Pagano si riconferma sindaco di Roccapiemonte per il secondo mandato consecutivo. Come il fratello Antonio, sindaco per dieci anni del paese, anche Carmine si prepara ad eguagliare il record del fratello grazie alla vittoria contro le due liste che avevano l’obiettivo di defenestrarlo. Proprio grazie alle divisioni della sua opposizione il compito è risultato a Pagano più facile del previsto e la sua lista con 3<.1071 voti ha avuto ragione su quelle degli avversari. Alla vigilia delle elezioni, infatti, il fronte compatto delle opposizioni si è diviso tra numerosi aspiranti alla candidatura a sindaco e alla fine le divisioni hanno finito per favorire il sindaco uscente. Alla fine Pagano raccoglie i voti a mani basse.