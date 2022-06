Comunali 2022, Sapri: Antonio Gentile eletto sindaco

«Grazie Sapri. Continueremo il percorso intrapreso e realizzeremo il programma per il quale ci hanno votato». Queste le parole di Antonio Gentile mentre la città celebrava per le vie del paese la sua vittoria. In meno di tre ore dall’apertura dei seggi si è capito che la lista di Pamela Marino non aveva alcuna possibilità di accorciare le distanze. Poco dopo le 17 centinaia di persone hanno raggiunto il quartier generale della lista «Sapri al Centro» ed hanno iniziato a dare inizio ai festeggiamenti. Gentile è stato riconfermato con un plebiscito di voti: 3.128 preferenze, 2.066 in più rispetto a quelli assegnati alla lista «Siamo Sapri» che si è fermata a 1.062. Schede nulle 82, bianche 35.