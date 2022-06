Niente alleanza: a Somma Vesuviana Pd e M5S erano divisi e hanno avuto ragione i pentastellati, che con altre sei liste avevano deciso di puntare sull’uscente Salvatore Di Sarno. Anche il dato sommese è di quelli che non lasciano spazio a dubbi: Di Sarno ha viaggiato subito ben oltre il 60% (sfiorando anche il 70%) e la sua vittoria su Giuseppe Bianco del Pd non è stata mai in dubbio.