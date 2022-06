Comunali 2022, Castel San Giorgio: Giancarlo Trotta eletto sindaco

Con 340 Giancarlo Trotta è il nuovo sindaco di Stio con Lista Apriamo il Futuro. L’altro candidato a sindaco Pasquale Caroccia con la lista Altre Menti per Nuovi Orizzonti si è fermata a 258 preferenze. In consiglio comunale sarà così composto in maggioranza siederanno D’Ambrosio Roberto (Tino), D’Andreoli Pietro (Piero), Feola Domenico (Pasquale), Santangelo Antonio (Tony),Santangelo Antonio (Lessio) Trotta Gerardo (Gerri), Trotta Mirko. In minoranza insieme al Candidato sindaco Caroccia sono stati eletti Giovanni Squillante e Pasquale Trotta.