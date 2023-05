Elezioni comunali 2023, Biagio Luongo eletto sindaco di Campagna al ballottaggio

Biagio Luongo vince il ballottaggio a Campagna. È lui il nuovo sindaco della città con il 53,75% dei voti. Pierfrancesco D'Ambrosio si ferma al 46,25%. In termini assoluti ci sono 643 voti di scarto tra i due, sono 4.610 voti per Luongo e 3.967 per D'Ambrosio.

Rispetto al primo turno, D'Ambrosio prende solo una sessantina di voti di più, mentre Luongo fa il botto incrementando i consensi di ben 759 voti.

Luongo era già stato sindaco tra il 2003 ed il 2013, una vacatio di dieci anni e oggi il ritorno a Palazzo di città per l'esponente Dem.