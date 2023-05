Elezioni comunali a Boscoreale, Pasquale Di Lauro eletto sindaco

Non sembra esserci partita a Boscoreale, Comune con oltre 15mila abitanti dove comunque non si andrà al ballottaggio essendo scesi in campo soltanto due aspiranti sindaci.

Il conteggio provvisorio dei voti (4 sezioni su 29) assegna il 67,06% delle preferenze a Pasquale Di Lauro, sostenuto dal Movimento 5 Stelle e da una serie di liste civiche. L'avversario del centrodestra, Francesco Faraone, si attesta invece sul 32,94%.