Elezioni comunali 2023, tutti i candidati degli 84 Comuni della Campania al voto

Sono 84 i Comuni della Campania chiamati al voto domenica 14 e lunedì 15 maggio per le elezioni dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali. Ecco l'elenco completo diviso per province, l'asterisco indica i Comuni con più di 15mila abitanti dov'è previsto il doppio turno.
I Comuni al voto
TORRE DEL GRECO *
MARANO DI NAPOLI *
QUARTO *
POMIGLIANO D'ARCO *
BOSCOREALE *
QUALIANO *
OTTAVIANO *
FORIO *
GRUMO NEVANO *
CERCOLA *
PALMA CAMPANIA *
POLLENA TROCCHIA
CICCIANO
SANT'AGNELLO
CASAMICCIOLA TERME
CIMITILE
SAN VITALIANO
SCISCIANO
SCAFATI *
PONTECAGNANO FAIANO *
CAMPAGNA *
MONTECORVINO ROVELLA
PELLEZZANO
OLEVANO SUL TUSCIANO
SAN GREGORIO MAGNO
SAN MANGO PIEMONTE
ATENA LUCANA
NOVI VELIA
OGLIASTRO CILENTO
ROCCAGLORIOSA
SCALA
CASTELCIVITA
CALVANICO
AQUARA
LAVIANO
GIUNGANO
PERITO
ROMAGNANO AL MONTE
MARCIANISE *
MADDALONI *
ORTA DI ATELLA *
SAN FELICE A CANCELLO *
LUSCIANO *
VITULAZIO
ALIFE
CANCELLO ED ARNONE
CAIAZZO
RIARDO
SANT'ANGELO D'ALIFE
GALLUCCIO
PRESENZANO
RAVISCANINA
LETINO
MUGNANO DEL CARDINALE
NUSCO
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
CAPOSELE
VOLTURARA IRPINA
VALLATA
MARZANO DI NOLA
CASALBORE
SUMMONTE
AQUILONIA
SAN POTITO ULTRA
LAPIO
CONZA DELLA CAMPANIA
TORRE LE NOCELLE
ROCCA SAN FELICE
GRECI
CAIRANO
MONTESARCHIO
MORCONE
SAN SALVATORE TELESINO
CEPPALONI
SAN LEUCIO DEL SANNIO
VITULANO
PONTE
FRASSO TELESINO
PONTELANDOLFO
BUCCIANO
SAN LORENZO MAGGIORE
CASTELPAGANO
ARPAISE
SAN LUPO
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