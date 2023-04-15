Elezioni comunali 2023, tutti i candidati degli 84 Comuni della Campania al voto

Urne aperte domenica 14 e lunedì 15 maggio per le elezioni dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali

Elezioni comunali 2023
Elezioni comunali 2023
Sabato 15 Aprile 2023, 12:00 - Ultimo agg. 12:30
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Sono 84 i Comuni della Campania chiamati al voto domenica 14 e lunedì 15 maggio per le elezioni dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali. Ecco l'elenco completo diviso per province, l'asterisco indica i Comuni con più di 15mila abitanti dov'è previsto il doppio turno. 

I Comuni al voto

TORRE DEL GRECO *

MARANO DI NAPOLI *

QUARTO *

POMIGLIANO D'ARCO *

BOSCOREALE *

QUALIANO * 

OTTAVIANO * 

FORIO * 

GRUMO NEVANO * 

CERCOLA * 

PALMA CAMPANIA * 

POLLENA TROCCHIA

CICCIANO

SANT'AGNELLO

CASAMICCIOLA TERME

CIMITILE

SAN VITALIANO

SCISCIANO 

SCAFATI *

PONTECAGNANO FAIANO * 

CAMPAGNA * 

MONTECORVINO ROVELLA

PELLEZZANO

OLEVANO SUL TUSCIANO

SAN GREGORIO MAGNO

SAN MANGO PIEMONTE

ATENA LUCANA

NOVI VELIA

OGLIASTRO CILENTO

ROCCAGLORIOSA

SCALA

CASTELCIVITA

CALVANICO

AQUARA

LAVIANO

GIUNGANO

PERITO

ROMAGNANO AL MONTE 

MARCIANISE *

MADDALONI * 

ORTA DI ATELLA * 

SAN FELICE A CANCELLO * 

LUSCIANO * 

VITULAZIO

ALIFE

CANCELLO ED ARNONE

CAIAZZO

RIARDO

SANT'ANGELO D'ALIFE

GALLUCCIO

PRESENZANO

RAVISCANINA

LETINO 

MUGNANO DEL CARDINALE

NUSCO

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

CAPOSELE

VOLTURARA IRPINA

VALLATA

MARZANO DI NOLA

CASALBORE

SUMMONTE

AQUILONIA

SAN POTITO ULTRA

LAPIO

CONZA DELLA CAMPANIA

TORRE LE NOCELLE

ROCCA SAN FELICE

GRECI

CAIRANO 

MONTESARCHIO

MORCONE

SAN SALVATORE TELESINO

CEPPALONI

SAN LEUCIO DEL SANNIO

VITULANO

PONTE

FRASSO TELESINO

PONTELANDOLFO

BUCCIANO

SAN LORENZO MAGGIORE

CASTELPAGANO

ARPAISE

SAN LUPO 

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