Elezioni comunali 2024, ad Avellino è ballottaggio tra Antonio Gengaro e ​Laura Nargi

Si profila il ballottaggio ad Avellino tra Laura Nargi, vicesindaco uscente, sostenuta da tre liste civiche, e Antonio Gengaro, candidato di Pd, M5S e movimenti e associazioni che hanno dato vita a quattro liste di sostegno. Resterebbe fuori Rino Genovese, il giornalista della Rai sostenuto da un progetto di cinque liste civiche.

Su quasi 10 mila voti scrutinati, su 31.767 complessivi, Gengaro si attesta al 37,6%; Nargi al 34,9%; Genovese al 24,7%. L'affluenza al comune di Avellino, unico capoluogo di provincia in Campania in cui si è votato, ha toccato quasi il 70%, 1,3 punti percentuali in meno rispetto a cinque anni fa.

I candidati di Fratelli d'Italia, Modestino Iandoli, e dell'Udc, Gennaro Romei, si attestano su una soglia che va del 2% al 4%. Gli altre due candidati sindaco, Aldo D'Andrea e Vittorio Boccieri, sono per il momento al 2%.