Elezioni comunali 2024, Aversa al ballottaggio: Francesco Matacena è in testa

Francesco Matacena appoggiato da Forza Italia e dalla lista facente capo al consigliere regionale Giovanni Zannini, è in vantaggio ad Aversa con quasi il doppio dei voti scrutinati finora sul candidato unitario del centrosinistra Mauro Baldascino e Antonio Farinaro, sostenuto da Fratelli d'Italia; tra questi ultimi due si profila un testa a testa per un eventuale secondo posto che significherebbe ballottaggio (Farinaro è per ora in vantaggio su Baldascino), sempre che Matacena non riesca a superare il 50% delle preferenze.

Molto più staccata la quarta candidata Eugenia D'Angelo.