Vince, anzi stravince, a Casoria Raffaele Bene. Il sindaco uscente, alla guida di una coalizione di centrosinistra, viene riconfermato con quasi l’83% dei consensi nuovamente alla guida della città per i prossimi cinque anni.

Tutto come nelle previsioni e nulla più, insomma: la schiacciasassi di Bene - sette liste a lui collegate rispetto ad una ciascuna per gli altri tre outsider, Valiante (civica centrodestra), Mangani (Fdi) e Cristarelli (Azione con Calenda) – fa man bassa di preferenze nonostante il nemico numero uno è stato, come preventivato, l’astensionismo. Alle urne si è recato, infatti, il 54,91 per cento degli aventi diritto. Nel 2019 la percentuale era stata lievemente più alta, 59,85 per cento.