Elezioni comunali 2024, tutti i candidati dei 168 Comuni della Campania al voto

Sono 168 i Comuni della Campania chiamati al voto sabato 8 e domenica 9 giugno per le elezioni dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali. Ecco l'elenco completo diviso per province, l'asterisco indica i Comuni con più di 15mila abitanti dov'è previsto il doppio turno.
I Comuni al voto
ANACAPRI
BACOLI *
CAPRI
CARBONARA DI NOLA
CASANDRINO
CASOLA DI NAPOLI
CASORIA *
CASTELLAMMARE DI STABIA *
COMIZIANO
CRISPANO
GRUMO NEVANO *
LIVERI
META
MONTE DI PROCIDA
ROCCARAINOLA
SAN GIUSEPPE VESUVIANO *
SANTA MARIA LA CARITÀ
SANT'ANTIMO *
SANT'ANTONIO ABATE *
STRIANO
TORRE ANNUNZIATA *
TRECASE
ASCEA
ATRANI
AULETTA
BARONISSI *
BELLIZZI
BELLOSGUARDO
CAGGIANO
CAMPORA
CAPACCIO PAESTUM *
CASALBUONO
CASALETTO SPARTANO
CASELLE IN PITTARI
CASTELNUOVO CILENTO
CASTELNUOVO DI CONZA
CASTIGLIONE DEL GENOVESI
CUCCARO VETERE
FELITTO
FURORE
FUTANI
GIOI
LAUREANA CILENTO
MINORI
MONTANO ANTILIA
MONTECORVINO PUGLIANO
MORIGERATI
NOCERA SUPERIORE
OLIVETO CITRA
OMIGNANO
OTTATI
PERDIFUMO
RICIGLIANO
ROFRANO
SALA CONSILINA
SALENTO
SALVITELLE
SAN CIPRIANO PICENTINO
SAN MARZANO SUL SARNO
SAN MAURO CILENTO
SAN PIETRO AL TANAGRO
SAN RUFO
SARNO *
TORCHIARA
TORRACA
TORRE ORSAIA
TRAMONTI
VALLE DELL'ANGELO
VIETRI SUL MARE
AILANO
AVERSA *
CAIANELLO
CAPODRISE
CARINARO
CASAL DI PRINCIPE *
CASAPESENNA
CASAPULLA
CASTEL DI SASSO
CASTEL VOLTURNO *
CIORLANO
CONCA DELLA CAMPANIA
CURTI
FONTEGRECA
FORMICOLA
FRANCOLISE
GIOIA SANNITICA
GRICIGNANO DI AVERSA
MACERATA CAMPANIA
MARZANO APPIO
PIANA DI MONTE VERNA
PIETRAVAIRANO
PRATA SANNITA
PRATELLA
ROCCA D'EVANDRO
ROCCAROMANA
ROCCHETTA E CROCE
SANTA MARIA LA FOSSA
TEVEROLA
TORA E PICCILLI
VALLE AGRICOLA
AVELLINO *
ALTAVILLA IRPINA
BISACCIA
BONITO
CANDIDA
CARIFE
CASSANO IRPINO
CASTEL BARONIA
CASTELVETERE SUL CALORE
CESINALI
CHIUSANO DI SAN DOMENICO
CONTRADA
DOMICELLA
GROTTOLELLA
MELITO IRPINO
MERCOGLIANO
MIRABELLA ECLANO
MONTECALVO IRPINO
MONTEFUSCO
MONTELLA
MONTORO *
MORRA DE SANCTIS
MOSCHIANO
PAROLISE
PATERNOPOLI
SALZA IRPINA
SAN MICHELE DI SERINO
SAN NICOLA BARONIA
SAN SOSSIO BARONIA
SANTA LUCIA DI SERINO
SANTA PAOLINA
SANT'ANDREA DI CONZA
SAVIGNANO IRPINO
TAURANO
TAURASI
TORRIONI
TREVICO
TUFO
VALLESACCARDA
VENTICANO
VILLANOVA DEL BATTISTA
ZUNGOLI
AMOROSI
APICE
BASELICE
BONEA
CASALDUNI
CAUTANO
CIRCELLO
COLLE SANNITA
CUSANO MUTRI
DURAZZANO
FAICCHIO
FORCHIA
FRAGNETO MONFORTE
MELIZZANO
MOIANO
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE
PANNARANO
PAOLISI
PAUPISI
PIETRAROJA
PUGLIANELLO
SAN GIORGIO DEL SANNIO
SAN LORENZELLO
SANT'ARCANGELO TRIMONTE
TOCCO CAUDIO
TORRECUSO