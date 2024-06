Elezioni comunali 2024, Sant'Antimo al ballottaggio tra Massimo Buonanno e a destra Nicola Marzocchella

Nulla è ancora deciso a Sant’Antimo: si va al ballottaggio. I cittadini saranno richiamati alle urne per esprimere la propria preferenza tra l’ex sindaco Massimo Buonanno e Nicola Marzocchella.

Domenico Russo resta fuori dalla competizione di domenica 23 e lunedì 24 giugno. Quest’ultimo candidato era sostenuto dalla coalizione civica composta dalle liste Sant’Antimo 80029, Viva Sant’Antimo e ConTe.

Buonanno si è rivolto agli elettori: «Desidero ringraziare di cuore tutti voi che avete sostenuto quest’avventura elettorale fin dall'inizio col solito entusiasmo di sempre. Siamo giunti al ballottaggio, questa è l’ultima opportunità per fare una scelta decisiva, una scelta che determinerà la storia di Sant’Antimo per i prossimi anni. Saranno giornate cruciali, dove ogni voto sarà decisivo. Non è solo una questione di numeri ma di lunga vita per tutti noi.

Lottiamo ancora insieme con determinazione e passione per ciò in cui crediamo».

Marzocchella ha commentato: «Tra 15 giorni abbiamo un’altra elezione. Il ballottaggio è sempre un’elezione a parte. Sarà uno contro uno e vedremo il popolo a chi darà fiducia».

Buonanno è sostenuto dalle liste Pd, Voltiamo pagina, Impresa futuro, Centro popolare e Psdi.

Marzocchella, invece, ha dalla sua parte le liste Insieme per Sant’Antimo, Rinascita Santantimese, Libertà per Sant’Antimo, Agorà, Nuovo pensiero democratico, Nuova Sant’Antimo, Marzocchella sindaco.