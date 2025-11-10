Regionali in Campania, Salvini: «Obiettivo è fare il miglior risultato della storia»

Top News - Newsletter Ogni giorno le notizie più lette della giornata Iscriviti e ricevi le notizie via email

«L'obiettivo della Lega è essere il primo partito tra tutti in Veneto, in Campania e in Puglia di fare il miglior risultato della storia della Lega». Lo ha affermato il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, parlando a Bari a margine di una manifestazione di presentazione delle liste im vista delle elezioni regionali dei prossimi 23 e 24 novembre dove la Lega sostiene il candidato del centrodestra Luigi Lobuono. A proposito dei sondaggi, che danno in vantaggio in Puglia il centrosinistra, ha detto che li guarda «il giorno del voto. Spero che tanti pugliesi votino.

La data è un po' particolare: votare a fine novembre - ha sottolineato Salvini - non è semplicissimo però in Puglia si può fare di più e meglio.

La vedo da ministro delle Infrastrutture: stiamo facendo cose che tanti ministri di sinistra non hanno mai fatto. I cantieri sulla Napoli-Bari ci sono, pensare a un collegamento veloce, sia su autostrada che su ferrovia tra Bari e Lecce che oggi non esiste, qualcosa di cui mi piacerà parlare con chi governerà la Regione. E poi la sanità può cambiare in meglio, assolutamente», ha garantito. «Tanti pugliesi ci chiedono un sistema sanitario migliore, più efficiente, più vicino e più accurato. Non basta il grande sacrificio dei medici e degli infermieri, occorre anche una gestione più attenta sui territori. Quindi si può far meglio ha concluso Salvini, l'obiettivo della lega e fare in puglia il miglior risultato della storia della Lega».