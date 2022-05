Caterina Balivo star per i 130 anni del Mattino: «Napoli sempre nel cuore»

«Al Mattino sono legatissima. Ero piccola ed è stato il primo giornale che ho visto in casa mia. Lo compravano papà e mamma ed è il ricordo iniziale che ho del quotidiano, la domenica mi davano i soldi e andavo io in edicola a comprare Il Mattino insieme con le dispense dell'enciclopedia del corpo umano. Quel legame non si è mai interrotto. E il rapporto di questo giornale con i suoi lettori è sempre stato molto importante». Parola di ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati