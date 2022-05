De Luca e Salvini ai 130 anni del Mattino: lo strano asse da Putin all'autonomia

Autonomia, guerra in Ucraina e parità di risorse. Risultano d'accordo su tutto, o quasi, due politici che sembrano distanti anni luce ma alla fine non lo sono poi tanto: il leader della Lega Matteo Salvini e il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Ed entrambi al faccia a faccia, moderato dal direttore Federico Monga, per i 130 anni de Il Mattino mostrano di trovarsi sulla stessa linea. A cominciare proprio dal conflitto in Ucraina e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati