I 130 anni del Mattino: mercoledì 25 maggio il grande evento al Palazzo Reale di Napoli

Centotrent'anni, e la storia continua: quella de Il Mattino, il principale quotidiano del Mezzogiorno che il 25 maggio celebrerà il prestigioso traguardo con un evento ospitato dal Teatrino di Corte del Palazzo Reale di Napoli, nel corso del quale il direttore uscente Federico Monga e il direttore designato Francesco de Core introdurranno 13 faccia a faccia tra protagonisti del Nord e del Sud d'Italia dei vari settori della testata.

La maratona dell'informazione, trasmessa in diretta streaming da il Mattino.it, avrà inizio alle 10.30 quando Federico Monga e la conduttrice televisiva Caterina Balivo introdurranno il primo degli incontri previsti, quello della politica sull'Italia da riunire con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il segretario federale della Lega per Salvini Premier Matteo Salvini. Le sfide della conoscenza per la scienza vedranno invece sul palco la ricercatrice Inaf Francesca Esposito e la senatrice a vita, nonché farmacologa e biologa, Elena Cattaneo. Mentre per la letteratura il racconto del paese sarà affidato agli scrittori Maurizio De Giovanni e Dacia Maraini. Del Sud che vince in economia discorreranno poi l'amministratore delegato di Grimaldi Group Manuel Grimaldi, l'amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo e il presidente della Salernitana Danilo Iervolino. La mattinata continuerà con La tecnologia, il futuro è oggi, di Silvia Candiani, country general manager Microsoft Italia, e Agostino Santoni, vice president di Cisco South Europe. Concluderanno la mattinata parlando di cucina gli chef Massimo Bottura e Rosanna Marziale.

Alle 14.30 partirà una nuova serie di confronti, introdotti da Francesco de Core e Caterina Balivo. Immancabile quello sui possibili scenari per il futuro della comunicazione, che vedrà sul palco il Cmo di Publicis Groupe Andrea Di Fonzo, il Ceo di Italy Wavemaker Luca Vergani, il Research & Market Insights director Marco Robbiati e il managing director Carat Piergiorgio Manuti. Ospiti istituzionali, i sindaci Roberto Gualtieri di Roma e Gaetano Manfredi di Napoli che affronteranno il tema su come governare una capitale. Un breve panel dedicato al calcio, vedrà il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta. Parleranno di arte, la grande bellezza, Mimmo Paladino e Michelangelo Pistoletto; il mondo vinicolo con il tema Vino: il calice mezzo pieno avrà la presenza di Silvia Imparato e Antonio Rallo, amministratori rispettivamente di Montevetrano e Donnafugata. In chiusura, spazio alla musica con i suoni mediterranei dei cantautori Enzo Avitabile e Alex Britti, e al cinema, con i film di ieri, oggi e domani di Toni Servillo e Gabriele Salvatores, intervallati da un ciak su Il Mattino tratto dai film di Mario Martone.

Una giornata intensa, nel corso della quale sarà anche tributato il premio I Giganti del Mattino a cinque protagonisti: il Ceo di Arterra Bioscience Gabriella Colucci; il dirigente dell'Ics Vittorino da Feltre Valeria Pirone, il Ceo di Materias Caterina Meglio; l'ex ragazzo di Nisida Gennaro Di Gennaro; e Fiorentino Fragranza, già direttore dell'unità operativa di anestesia, rianimazione e terapia intensiva dell'ospedale Cotugno.