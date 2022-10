In crociera col Mattino: ​tre mesi di abbonamento online per chi acquista un viaggio Msc

In crociera con la possibilità di leggere Il Mattino online. Msc Crociere e Il Mattino, infatti, hanno raggiunto un accordo grazie al quale i residenti in Campania che acquistano una crociera avranno in omaggio, per tre mesi, una copia digitale del nostro giornale.

L’iniziativa, attivata a partire da ieri andrà avanti fino al 26 novembre ed è limitata ai soli residenti in Campania, che partono con Msc Bellissima. Questa ammiraglia di Msc Crociere, lo ricordiamo, parte da Napoli per crociere di una settimana nel Mediterraneo. All’atto dell’acquisto della crociera ai passeggeri verrà regalato l’abbonamento omaggio con cui potranno leggere per tre mesi Il Mattino sul proprio device.

Fino al 10 novembre Msc Bellissima partirà da Napoli ogni giovedì. Dal 10 novembre in poi la partenza sarà il mercoledì. La crociera tocca tutte le perle del Mediterraneo: da Napoli si parte per Palma di Maiorca, regina delle Baleari; poi si continua per Barcellona, quindi Marsiglia con possibilità di tour in Provenza, e Genova. Dopo si va a La Spezia (con escursioni nelle meraviglie delle Cinque Terre) prima di tornare nel porto di Napoli. Sette notti, otto giorni di relax senza rinunciare alla propria informazione.

Per attivare l’abbonamento digitale in omaggio a Il Mattino è semplicissimo. Una volta acquistata la crociera basterà contattare publicrelations@msccrociere.it fornire il numero di prenotazione della crociera. Oltre a sfogliare Il Mattino in versione digitale, sarà possibile anche accedere a tutti i contenuti del sito web de IlMattino.it dove si potranno leggere anche gli articoli web riservati solo agli abbonati.