Il Mattino, omaggio di Ferragosto: domani in edicola la pagina storica sulla prima guerra mondiale

Un bel regalo di Ferragosto per i lettori del Mattino! Come ogni giorno 15 del mese, infatti, e dunque anche a Ferragosto, il nostro giornale regala la riproduzione di una prima pagina storica del nostro quotidiano, tra quelle scelte dagli stessi lettori. Lunedì 15 agosto tocca alla prima pagina del 24 maggio 1915 che annunciava, con l'enfasi del periodo, l'ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale.

Sarà possibile scorgere nella titolazione e nel corpo stesso degli articoli come, scrive Gigi Di Fiore, "si scatenò la grancassa della retorica nazionale".

"Il 24 maggio del 1915 - continua Di Fiore - fu un’altra delle giornate da ricordare nella storia unitaria italiana. Una data che sarebbe stata inserita, tre anni dopo, anche da E. A. Mario, al secolo Giovanni Ermete Gaeta, nella sua «Leggenda del Piave», in cui celebrò il fiume della battaglia decisiva nella prima guerra mondiale descrivendolo «calmo e placido, al passaggio dei primi fanti, il ventiquattro maggio». Era l’ingresso in guerra anche per l’Italia, che si schierò al fianco di Germania, Russia e Gran Bretagna, contro Germania e impero austro-ungarico. Un rimescolamento di alleanze, uno dei tanti nella cinica storia italiana".

L'omaggio di quattro pagine del Mattino ai suoi lettori si arricchisce di un'interessante intervista di Generoso Picone allo storico della Letteratura Giulio Ferroni, già docente della Sapienza di Roma, che analizza motivazioni e conseguenze di quell'atto di guerra. Appuntamento in edicola con Il Mattino, dunque, lunedì 15 agosto per questo prezioso omaggio di Ferragosto.