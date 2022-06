Il Mattino promo Estate Digital+, 3 euro al mese per i primi tre mesi per leggere sito e digital

Una nuova promozione per essere sempre più vicini ai lettori anche sotto all'ombrellone. Da oggi è attiva la promo Estate Digital+, un'offerta all inclusive a un prezzo scontatissimo come da tradizione d'estate. Con soli 3 euro al mese per i primi tre mesi (invece di 19,99 euro al mese) i nuovi abbonati potranno sfogliare l'edizione digitale del Mattino da pc, tablet e smartphone fin dalla mezzanotte con il Giornale di domani. Non solo, lo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati