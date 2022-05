Toni Servillo e Gabriele Salvatores ai 130 anni del Mattino: «Il nostro Casanova e l'arte dell'incontro»

La chiusura della giornata-evento andata in scena ieri a Napoli, nella cornice monumentale del teatrino di corte di Palazzo reale, per celebrare i 130 anni del quotidiano «Il Mattino» è stata all'insegna del grande cinema, con due big da Oscar come Toni Servillo e Gabriele Salvatores a confronto sul palco in un faccia a faccia introdotto dal direttore designato del giornale, Francesco de Core (in carica dal 2 giugno), e moderato da Titta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati