Aritmie cardiache: eseguita alla Casa di Cura San Michele una nuova tecnica di stimolazione per pazienti con scompenso cardiaco

L’intervento è stato eseguito dall'équipe di Elettrofisiologia. Utilizzati degli ultrasottili cateteri da stimolazione che, attraversando una porzione di cuore, raggiungono il sistema di conduzione intrinseco del paziente



L’Elettrofisiologia della Casa di Cura San Michele continua a rivelarsi un’eccellenza in Italia. L’équipe diretta dal dr. Antonio De Simone, coadiuvato dal dr. Mario Volpicelli - specialista di questa tecnica innovativa -, ha eseguito per la prima volta delle innovative procedure per l’impianto di defibrillatori e pacemaker, con stimolazione fisiologica della branca sinistra mediante tecnologia dedicata.



Si tratta di una tecnica praticata in pochi centri in Italia, indicata per quei pazienti che rischiano di sviluppare disfunzioni cardiache sul lungo periodo, se sottoposti ad impianto con metodiche tradizionali. Sono stati infatti trattati diversi pazienti già con un sistema di stimolazione, ma che non avevano ottenuto risposte cliniche dall’impianto con metodiche e materiali tradizionali.



La particolarità di questa tecnica consiste nell’utilizzo di un elettrocatetere dedicato estremamente sottile e affidabile, il 3830 Select Secure della ditta Medtronic, che attraversando una porzione di cuore, il setto interventricolare, riesce a raggiungere il sistema di conduzione intrinseco del paziente (sul Fascio di His -HBP- o sulla branca sinistra, LBBP). Il risultato ottenuto è quasi del tutto simile alla fisiologica attivazione elettrica del cuore di un paziente sano.



L’intervento è più delicato e complesso perché gli elettrocateteri vengono inseriti nel muscolo cardiaco che viene penetrato a tutto spessore. Sono necessarie competenza ed apparecchiature molto sofisticate per riuscire a raggiungere il punto preciso da stimolare.



Ancora una volta la Clinica San Michele si dimostra essere sempre all’avanguardia nell’utilizzo di tecniche e tecnologie innovative al servizio dei pazienti.