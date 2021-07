Artigianalità e genuinità sono i must di Folie Café

Gusto e freschezza per dare una svolta alla giornata

Una recente ricerca americana ha dimostrato che bastano solo 60 secondi, un semplice minuto per dare una svolta positiva ad una giornata orribile. Ma a chi conosce Folie Café non interesserà il risultato di questo studio: una breve tappa al Bar Pasticceria Gelateria in piazza Vanvitelli è un ottimo antidoto alle beghe di una giornata storta e il modo più efficace per imprimerle il giusto mood fin dal mattino. Insomma...l'occasione per concedersi un po' di dolcezza e quei piccoli piaceri capaci di infondere positività. E' semplicemente il "potere" delle buone cose, fatte con passione, creatività e la competenza di uno staff che unisce all'esperienza la continua ricerca della qualità.

Proprio sulla qualità hanno puntato fin dall'inizio della loro attività, dedicando il massimo impegno i tre ragazzi soci titolari della Pasticceria gelateria e caffetteria, una scelta condivisa e premiata dai consensi di una clientela fidelizzata che apprezza gli ottimi prodotti di Folie Café. A partire dal gelato, che, come spiegano i titolari, "è fatto in modo rigorosamente artigianale e ottenuto dalla lavorazione di materie prime di qualità, senza coloranti, conservanti, semilavorati industriali".

"Il nostro gelataio, napoletano e dunque portatore di una tradizione consolidata, rinnova il banco con gusti che si aggiornano ogni settimana – affermano i soci - . Ai nostri clienti offriamo l'eccellenza dei gusti più classici e l'innovazione di gusti inediti. Come il Folie Café, variegato alla zuppa inglese con cioccolato fondente, vaniglia e... qualche ingrediente segreto. Fra le proposte più originali c'è anche il Croccante all'Amarena, creato con una base di croccante, granella di amaretto e amarene intere. Anche la frutta ispira golose creazioni: imperdibili il Mango, il Mirtillo e l'Ace, gusti freschi, delicati ma definiti. Da provare! E per i piccoli (ma non solo) non mancano gli snack più amati in versione gelato: Kinder Cards, Pinguì, Nutella Bisquits. Ampia e invitante è ancha la scelta delle nostre torte-gelato e dei semifreddi, perfetti come rinfrescanti e raffinati dessert estivi. Novità che piace molto ai giovanissimi, infine, sono i nostri Frap Shake arricchiti con panna, granella e decorazioni ".

Qualità e creatività

Pasticceria di alto livello

Folie Café è anche un'eccellente pasticceria con la mission di portare dolcezza nella vita dei suoi clienti fin dalla prima colazione: tra le "chicche" ci sono le brioche e i cornetti preparati con farina ai cinque cereali, genuini, soffici e gustosi. I pasticceri napoletani di Folie Café provvedono, inoltre, a offrire un'eccellente selezione dei dolci tipici partenopei (dalle profumate frolle ai golosi Babà).

Il must della qualità che caratterizza la gelateria si ritrova anche nella pasticceria dove sono le materie prime, attentamente selezionate e sempre freschissime, a fare la differenza (una differenza che è evidente nella finissima crema pasticcera e in altre creme usate per farcire e decorare dolci, torte, mini-cake). "Quella di Folie Café è una pasticceria che fonde il meglio della tradizione con una proposta più moderna e aperta alle contaminazioni d'oltreconfine – sottolineano i titolari -. I nostri pasticceri, per esempio, si stanno cimentando di recente nella preparazione di eclair, elaborata ricetta francese. Abbiamo inoltre un'ampia scelta di monoporzioni che realizziamo anche con forme particolari. L'ultima creazione è 'Saturno', monoporzione cheese-cake che ha la forma del pianeta...Insomma, amiamo sorprendere oltre che deliziare i nostri clienti!".