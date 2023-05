Clesi prefabbricati

Edilizia ed energia del domani

Una storia che inizia nel 1959 e si sviluppa grazie ai fratelli Izzo

Clesi Prefabbricati Azienda leader nel settore dei prefabbricati in cemento armato per l’edilizia industriale, commerciale, civile, logistica e sanitaria, Clesi vanta una storia imprenditoriale che vede il suo inizio nel 1959. Con una superficie produttiva di 50mila mq, di cui 20mila coperti ed avanzate tecnologie, si posiziona tra le aziende più dinamiche e competitive del settore in Italia. Sistemi costruttivi all’avanguardia per duttilità applicative, sicurezza ed estetica, soluzioni – alcune soggette a brevetto - che coniugano eleganza estetica, funzionalità, costi certi e rispetto per l’ambiente. La prefabbricazione moderna va di pari passo con la sostenibilità ambientale: sia che si tratti di utilizzare materiali a basso impatto, sia che si tratti di rispettare l'ambiente circostante. Il tutto offrendo prodotti e soluzioni innovative con un impegno costante alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente e alla innovazione.

LA MISSION DELL’AZIENDA

La mission dell'azienda è la soddisfazione del cliente, al quale offre specifiche soluzioni progettuali, un’accurata selezione dei prodotti ed una efficace gestione delle attività in cantiere, garantendo il rispetto dei tempi di consegna e dei costi, in totale sicurezza operativa. Clesi si avvale di personale specializzato che opera con le più moderne tecnologie, in cicli di produzione automatizzati. Dispone, inoltre, di laboratori che garantiscono la qualità dei materiali e le prestazioni di ciascun manufatto.

Il responsabile della sezione ricerca e sviluppo e della parte commerciale, Luigi Izzo, ha le idee molto chiare in merito: «Noi poniamo sempre al primo posto la costante, alla volte anche in maniera estenuante, dell'approccio alla ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti e nuove tecnologie: solo innovando, con criterio e costantemente si possono superare le sfide del mercato». Una storia che inizia, grazie al padre Carlo, considerato uno dei massimi esperti dell’edilizia industrializzata italiana e già fondatore insieme ai suoi di fratelli di un’altro gruppo industriale. I tre fratelli Izzo, decidono di fondare la propria azienda, in totale autonomia e con una vision innovativa, dinamica e al passo con i tempi.

UNA STORIA DI FAMIGLIA E UNA CRESCITA RAPIDA

Dal padre ai figli, una storia che inizia negli anni ‘50 fino al 2015, quando la Clesi prefabbricati è stata fondata dai fratelli Izzo: Luigi classe 1985, due lauree una in economia e management aziendale con specialistica in Marketing e una in Scienze della politica e dei rapporti internazionali, nonché un passato in ASSOBETON e attualmente presidente sezione materiali e componenti per l’edilizia di Confindustria Benevento e vice presidente con delega al consiglio nazionale Confindustria Giovani, Sergio, che si occupa della parte amministrativa, ed Ettore.

«Da allora stiamo crescendo bene e velocemente - racconta Luigi - vero che la pandemia ha impattato molto, ma le aziende che si sono sapute adattare ai cambiamenti alla fine hanno attutito il “colpo” e hanno trovato in alcuni casi anche nuove opportunità di sviluppo».

E la Clesi ha rapidamente capito in che direzione stesse andando il mercato delle costruzioni e dell’efficientamento energetico, come spiega Luigi: «Stiamo facendo degli enormi passi avanti per quanto riguarda l'efficientamento energetico e la prefabbricazione. Abbiamo infatti un accordo con una delle società più importanti in italia per la commercializzazione delle nostre tecnologie in tutta il terriotorio nazionale. abbiamo realizzato macchinari ad avanzata tecnologia che efficientano del 10-25% gli impianti dei elettrici dei nostri clienti, abbiamo in procinto di lanciare sul mercato macchinari ancora più performanti, mentre nel 2024 inizieremo la produzione di nostri gruppi elettrogeni, rifasatori e UPS per diversificare ulteriormente la linea produttiva al fine di attestarci ai massimi livelli in questo settore. Da questo punto di vista stiamo ottenendo un ottimo riscontro sul mercato, essendo anche macchinari completamente gestibili da remoto. Per quanto riguarda la prefabbricazione sono previsti 5 milioni di investimenti in nuove soluzioni produttive».

VERSO IL FUTURO

L’espansione di Clesi e di ESE FFICIENCY, Sergio: «Produciamo in un’area 50mila metri quadrati di cui 20.000 coperti e una capacità produttiva di 40 milioni di euro annui nella zona industriale di Supino (FR) - i manufatti Clesi vengono oggi prodotti nello stabilimento ex Mabo Prefabbricati -, e adesso stiamo valutando l'acquisizione di un'altra azienda del settore tra l'Emilia Romagna e la Lombardia, una sfida entusiasmante che ci vede coinvolti non solo sul panorama nazionale per quanto riguarda la prefabbricazione e la sua espansione ma anche con l’esportazione e l’aperura di nuovi canali distributivi per le nostre tecnologie sul panorama europeo e mediorientale con partner di assoluto livello.

La divisione di efficientamento energetico di Clesi, Ese Efficiency, è stata fondata da fratelli Luigi, Sergio ed Ettore Izzo. Grazie agli investimenti in ricerca e sviluppo e alla proficua collaborazione con le Università e con esperti del settore tecnolgico, Ese si colloca tra le aziende più dinamiche in materia di ricerca e sviluppo, attiva su tutto il territorio nazionale. La vision è quella di diffondere la cultura dell’efficienza energetica, del risparmio di risorse, della riduzione delle emissioni per contribuire attivamente a fare del mondo un posto migliore. Il tutto mediante lo sviluppo, la progettazione e la fabbricazione di innovativi dispositivi con potenze fino a 7.000 kVA, rivolti al mondo industriale, della ristorazione, dl settore sanitario e commerciale. Il dispositivo ANT nasce per il miglioramento dei loro profili di consumo e all’aumento della loro competitività, attraverso l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili made in ESE EFFICIENCY. Sul triennio 2023/2026 sono previsti ulteriori 2 milioni di euro per la ricerca, lo sviluppo e l’aggiornamento dei macchinari prodotti e dei nuovi in fase di lancio da Ese Efficiency, tra i quali Ups di ultimissima generazione, gruppi elettrogeni e l’atteso lancio sul mercato Europeo di ANT PRO che si pone l’obbiettivo di essere il primo dispositivo al mondo dotato una specifica IA che gli consentirà di apportare risultati di assoluta rilevanza e mai visti in termini di efficienza energetica nel settore dell’elettronica applicata agli impianti energetici.

Afferma Luigi Izzo: «ESE si pone come obbiettivo quello di attestarsi tra i principali player mondiali nel settore dell’efficienza energetica e nella transizione ecologica, la crescita della nostra divisione è incoraggiante al fine del raggiungimento dei risultati attesi. Il nostro obbiettivo è quello di essere accanto alle imprese che vogliono mantenere la loro competitività a livello globale avendo a cuore le sorti dell’ambiente. Possiamo dire che il nostro approccio alla transizione ecologica e basato sulla tecnologia e sui sistemi integrati, aspetto fondamentale è che al fine del ciclo di “vita” dei nostri impianti gli stessi sono perfettamente riciclabili al 100%».