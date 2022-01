C'House: la creatività che veste il tuo habitat

Dall'idea al progetto fino alla realizzazione

Concept innovativo, grandi professionisti

Si rinnova la concezione dell’abitare: la casa non più luogo in cui “chiudersi dentro”, ma spazio aperto e in continua evoluzione che racconta la storia di chi lo abita e, come in uno specchio, ne riflette il "mood". Accompagnare nella creazione di questo "effetto specchio" e dare forma a habitat unici è la mission di C'House. Come definire questa nuova realtà aperta a Napoli da settembre 2021? Roberta Abbondante, l'Amministratrice, sembra avere le idee molto chiare: C'House non è un semplice studio di progettazione, non è solo un negozio di arredamento ma è un "luogo di pura creazione".

"Chi entra nel nostro mondo – afferma Roberta - viene anzitutto accolto e ascoltato. Da quel momento parte un processo creativo che prende forma dalle esigenze del committente, dalla sua idea di casa, dall'immaginazione per divenire un progetto. Dalla distribuzione degli spazi alla scelta dei materiali, dagli interventi di ristrutturazione fino alla scelta di mobili e dei complementi, C'House segue ogni passaggio per garantire la realizzazione della casa dei sogni, in una perfetta sintesi di estetica e funzionalità, personalizzazione e attenzione alle tendenze dell'home interior design".

Nello show-room di Via Jannelli, dopo essere stati accolti da Sabrina Tuccillo, si può contare sulla consulenza della stessa Roberta e dell'architetto Giuseppe Musella, giovane progettista di grande competenza ma anche curioso trendscout di C'House, sempre alla ricerca delle ultime novità dell'universo arredo e design da proporre ai clienti per diversificare e rendere unico ogni progetto. A fare il resto uno staff qualificato e motivato e l'eccellenza di brand selezionati. In partnership con alcuni dei marchi proposti, lo store organizza eventi con l'obiettivo di far conoscere prodotti e soluzioni di arredo e far incontrare clienti con professionisti del settore in un'atmosfera avvolgente, festosa e rilassata. Il prossimo appuntamento è già nell'aria: primavera chiama, C'House risponde!

Il "C'Staff": da sinistra, Maria Giordano, Giuseppe Musella, Sabrina Tuccillo, Roberta Abbondante e Carmen Teodonno.