Cantieri Panaro, un partner sempre al tuo servizio

L’azienda è officina meccanica autorizzata Volvo Penta

La società vanta un’esperienza cinquantennale

Cinquant’anni di attività e non sentirli. Adesso i Cantieri Panaro di Castel Volturno sono gestiti dalla terza generazione: al timone dell’azienda, infatti, ci sono Biagio e Mario Panaro, padre e figlio, in grado di garantire competenza, serietà e professionalità a livello tecnico e commerciale nell’erogazione di diversi servizi per i clienti amanti del mare. Oltre alla vendita di imbarcazioni da diporto sia nuove che usate e alla vendita di motori nuovi e usati infatti, i Cantieri Panaro svolgono attività di ormeggio, rimessaggio, restyling, alaggio e varo con travel lift fino a cinquanta tonnellate. L’azienda, inoltre, si presenta come un vero partner a 360° per consulenze tecniche, commerciali, finanziamenti e leasing, assicurazioni, trasferimenti via mare, trasporti via terra, vendita di accessori, tender, fuoribordo e ricambi, noleggio di imbarcazioni a vela o a motore con o senza equipaggio, refitting e verniciatura sia in gelcoat sia in smalto. Infine, si occupa anche di riparazioni meccaniche ed elettriche di qualsiasi tipo, anche fuori sede, di installazioni elettroniche, di controllo e rinnovo della documentazione di bordo, di costruzioni e modifiche inox e della pulizia accurata sia dell’interno che dell’esterno dell’imbarcazione. Il piazzale dei Cantieri Panaro, ubicati direttamente sulle acque del fiume Volturno, dove sono presenti i pontili di ormeggio, si estende su una superficie di 15.000 metri quadrati, mentre il capannone risulta pari a 1500 metri quadrati. Gli uffici sono moderni e accoglienti, il magazzino è ben fornito e l’officina è super attrezzata con tornio, pressa, banco prova dei motorini di avviamento ed alternatori, sabbiatrice e lavaricambi. L’azienda, inoltre, è officina meccanica autorizzata Volvo Penta per la riparazione dei motori marini.