COELMO Generatori di eccellenze

La storia di Coelmo è la storia della famiglia Monsurrò, che inizia con Mario Monsurrò, classe 1906, ultimo figlio di una numerosa famiglia di pastai, ma con una passione innata per i motori elettrici, ed alla costituzione di Coelmo nel 1946, guidata per oltre quarant’anni dai suoi figli, Domenico, Stefania e Franco, ed oggi dai suoi nipoti Marco e Jacopo.

Sin dalla sua nascita, Coelmo ha puntato sull'innovazione di processo e di prodotto per rendere concreta l’interazione tra business e sostenibilità e si è dedicata alla progettazione e costruzione di gruppi elettrogeni, avviando una storia di successi continui che, con l'intraprendenza e la competenza di chi lavora spostando sempre ad un livello più alto l'asticella delle aspettative, ha portato Coelmo a essere un’azienda leader in Italia ed in oltre 36 paesi del mondo nel settore della generazione elettrica distribuita, con tre stabilimenti produttivi ad Acerra, specializzandosi in diversi settori di applicazione: da quello industriale a quello dell’oil and gas, dalle infrastrutture alle telecomunicazioni. E ancora, residenziale e commerciale, cantieristica e noleggio, fino ad arrivare al settore militare e a quello dei progetti umanitari. “Il fatto di operare da tanti anni in settori così diversi, ci ha permesso di sviluppare best practices che abbiamo mutuato e trasferito da un settore all’altro, migliorando costantemente i prodotti, sia sotto il profilo delle performance e dell'efficienza sia sotto quello della sostenibilità” afferma Marco Monsurrò, amministratore delegato di Coelmo. Nel settore marino, dove Coelmo è giunta da una decina d’anni forte di competenze e conoscenze sviluppate anche in tutti gli altri settori, ha dato prova della sua capacità di progettare e realizzare soluzioni che uniscono tecnologie avanzate e attenzione all'ambiente marino, con una gamma di gruppi elettrogeni da 3 a 100 kW che rappresenta il riferimento di mercato per compattezza, peso ridotto, silenziosità ed emissioni in atmosfera.

“La generazione elettrica di bordo” continua Marco Monsurrò “è sempre più un elemento cruciale delle moderne imbarcazioni, soprattutto se si pensa che la riduzione dell’impatto ambientale dei motori diesel è affidata ad un sistema di propulsione elettrica, dove il gruppo elettrogeno rappresenta un elemento imprescindibile”. Coelmo è soprattutto una società di ingegneria. E nel reparto ricerca e sviluppo di Coelmo già si intravedono soluzioni alternative di produzione di energia elettrica da idrogeno verde. Non è lontano, infatti, il giorno in cui anche nel settore della nautica si vedranno barche a propulsione elettrica, alimentate da un generatore elettrico ad idrogeno.

Per generare energia serve energia: parola di Coelmo.