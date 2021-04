Con Antur per wellness e welfare aziendale

Nei laboratori, ricerca e sviluppo per le aziende

Da un’analisi effettuata dall’Istituto Svedese per la Sanità Pubblica, nell’Unione Europea il 4,5% dei DALY (anni di vita persi), è dovuto ad un’alimentazione scorretta, un ulteriore 3,7% `e imputabile all’obesità e l’1,4% alla mancanza d’attività fisica. Mangiare male, quindi, incide notevolmente sul benessere psico-fisico di ognuno, il che, dal punto di vista più strettamente lavorativo, può inficiare anche le proprie performance. Un rapporto del 2005 dell’Ufficio Internazionale del Lavoro (ILO - International Labour Organization), infatti, ha analizzato le abitudini alimentari in diverse parti del globo, mettendo in evidenza come un regime alimentare troppo povero o un’alimentazione troppo ricca sul luogo di lavoro possano provocare una perdita di produttività fino al 20%, assenteismo, disabilità e perfino decessi prematuri. Lo stesso rapporto, inoltre, asserisce che, a fronte di modesti investimenti per migliorare l’alimentazione sul lavoro, promuovendo dunque un’alimentazione bilanciata, adeguata e completa, si possono ottenere, di contro, una riduzione dei giorni di malattia e degli infortuni lavorativi, oltre a un buon livello di performance mentale e fisica. È su queste basi, dunque, che si fonda il lavoro di Antur, che nei suoi laboratori di viale Europa 4 D a Cercola vede lavorare alacremente il suo team su un progetto importantissimo, realizzato anche grazie alla collaborazione di Antur con la società TSP s.r.l.s. e l’Università Telematica Pegaso: lo GNAM. Tale progetto, che si propone di sperimentare il metodo innovativo di educazione alimentare GreenSalus (la cui responsabile scientifica è la dottoressa Marialuisa Conza, secondo cui la sinergica forza mente-corpo è alla base del benessere complessivo della persona), è atto a migliorare le performance lavorative del personale dell’azienda, monitorando nel tempo il suo status psico-fisico e le sue attitudini ai fini della crescita dell’azienda stessa. Il team Antur, infatti, si reca in azienda, recupera i dati dei lavoratori che aderiscono al progetto e li sottopone a un attento screening biomedico, comprendente impedenziometria (ossia il rapporto tra massa magra, massa grassa e liquidi) e correlata misurazione bio-impedenziometrica, antropometria, misurazione della pressione, validati test psicologici e di stima della qualità del sonno. Tali dati, grazie all’utilizzo del Machine Learning (Deep Neural Network), permettono di incrociare in modo valido i parametri biometrici raccolti e i dati acquisiti con quelli, forniti dall’azienda, relativi ad assenteismo e produzione (per l’uso di questa particolare tecnica, Antur si avvale anche della collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e col Dipartimento di Ingegneria dell’Università Telematica Pegaso). Ai partecipanti al progetto viene fornita l’App Conza Wellness, da scaricarsi sul cellulare e su cui registrarsi, che suggerisce, per ognuno di loro, quando e come alimentarsi e idratarsi, quando e quali esercizi fisici fare e che monitora, in questo modo, i loro parametri biomedici nel tempo. Nel progetto, inoltre, rientra anche la musicoterapia; dalla App, viene suggerita al dipendente una playlist da ascoltare per ottenere il massimo dei benefici derivanti da questo approccio terapeutico, con musica a frequenza di 425 Hz, atta a migliorare il rilassamento e fortificare la sinapsi. Dopo sei mesi circa dal primo incontro, poi, il team Antur organizza un nuovo appuntamento in azienda coi dipendenti, andando a verificare come e quanto il progetto ha funzionato e rilasciando all’azienda un report sui risultati ottenuti nel frattempo. È bene specificare che tali dati forniti all’azienda da Antur sono tutti in forma anonima, sotto forma statistica e non nominale, e se ad Antur servono per stimare la qualità del suo lavoro, alle aziende servono per verificare come, grazie al lavoro di Antur, la situazione al loro interno sia migliorata. Per le aziende, i vantaggi di partecipare al progetto di Antur non si esauriscono qui; in quanto programma di wellness e welfare aziendale, esso infatti rientra nel credito di imposta che in Campania ha delle agevolazioni al 45%. In questo modo, dunque, l’azienda scarica interamente il progetto, con costi variabili a secondo del numero dei partecipanti. Obiettivi principali del progetto di Antur, dunque sono da un lato informare e formare i lavoratori sul metodo Greensalus, permettendo loro di acquisire e potenziare conoscenze, competenze e consapevolezza sulla profonda connessione tra alimentazione, salute e benessere, ma anche fornire loro gli strumenti per adottare stili di vita e alimentari corretti, andando, in parallelo a migliorare le singole prestazioni lavorative all’interno dell’azienda che si è preoccupata del benessere dei suoi dipendenti e della diminuzione di fattori inficianti la produttività e la sicurezza sul lavoro. Per coordinare tutto ciò, il progetto GNAM prevede tre figure apicali: il responsabile scientifico - la dottoressa Marialuisa Conza -, il responsabile degli esercizi posturali - la dottoressa Roberta Giovanna Perna - , e il Responsabile Amministrativo - il dottor Fabrizio Matarazzo - , che lavorano di concerto per far sì che la salute e il benessere dei propri lavoratori diventi una priorità per tutte le aziende, avendo ben presente come esista un fortissimo legame tra produttività personale dell’individuo e il regime alimentare da esso seguito. Mangiare in modo sano e corretto, dunque, permette, in un contesto generale di buona salute e benessere, di essere più efficienti sul lavoro, favorendo la concentrazione e aiutando a gestire ansia, stress e stanchezza, evitando, parallelamente, molti di quegli infortuni sul lavoro frutto proprio di una debilitazione psico-fisica dell’individuo.

CHI È LA DOTTORESSA CONZA

Professionista a tutto tondo

La dottoressa Marialuisa Conza, Project Manager di Antur e Responsabile Scientifica del metodo GreenSalus, vanta competenze nell’ambito dell’alimentazione e del benessere davvero a tutto tondo. Biologa nutrizionista iscritta all’albo dei Biologi, la dottoressa Conza ha infatti una laurea in Nutrizione Umana e una in Farmacia, oltre a un Master in Ketogenic diet in medical nutrition. Ma non solo; in quanto esperta in psiconeuroendocrinoimmunologia, la dottoressa Conza è parte del comitato scientifico della Pney Sistem accademy, oltre ad essere responsabile di un centro Pney Sistem a Napoli. La psiconeuroendocrinoimmunologia studia scientificamente i collegamenti tra i tre principali sistemi di regolazione del nostro corpo (nervoso, endocrino ed immunitario) e la nostra psiche, valutando lo stress e le sue ripercussioni sull’organismo; proprio queste sue conoscenze trasversali ne caratterizzano l’approccio medico in tema di nutrizione, alimentazione e benessere della persona. Si occupa, inoltre, di Disturbi del Sonno e OSAS (acronimo inglese per Obstructive Sleep Apnea Syndrome, ossia sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno), patologia che, nel nostro Paese, colpisce all’incirca 12 milioni di persone e dalle conseguenze molto serie, se sottovalutata. Il suo interesse per il benessere della persona, spinta anche dalla positività nel provare anche metodologie di analisi non convenzionali, hanno spinto la dottoressa Marialuisa Conza a specializzarsi in nutrizione clinica e malattie metaboliche, in nutrizione del paziente oncologico (ha fatto anche ricerca presso il dipartimenti di medicina sperimentale SUN - Seconda Università degli studi di Napoli, lavorando con le nano particelle per la ricerca di Nuovi Farmaci antitumorali da Veicolare), in medicina funzionale e nutrizione sportiva, andando così a completare un quadro di competenze importantissime che la rendono ideatrice del metodo GreenSalus e fautrice di progetti di rilievo come lo GNAM.