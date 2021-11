Dopo la riapertura dello storico “Riviera”, il gruppo Leonessa pensa alle specialità natalizie

I bar top a Napoli e Somma Vesuviana per i tuoi momenti speciali

Una famiglia indissolubilmente legata a Napoli e al suo territorio. Una famiglia che è sinonimo di prodotti artigianali di qualità, di prime colazioni e aperitivi che in città sono diventati un must, di momenti conviviali da vivere in un ambiente raffinato e accogliente. Stiamo parlando dei Leonessa, titolari del Gran Bar Riviera, caffè storico di Via Chiaia a Napoli, che ha festeggiato la riapertura lo scorso 4 novembre con un gran buffet e tante bollicine e i Giulia Elite Cafè (due i punti vendita, a Somma Vesuviana e a Madonna dell’Arco, quest’ultimo ubicato di fronte al santuario).

Di padre in figlio

Su questa terza attività, la cui gestione è passata di padre in figlio (Salvatore Leonessa ha deciso di dare spazio al giovane Andrea), si punta molto, anche in vista delle prossime festività natalizie. “Mi sto impegnando al massimo per dare a questo locale, sede del nostro laboratorio di pasticceria, un nuovo look - dichiara Andrea Leonessa – ma, oltre ai lavori, desidero presentare delle novità anche per quanto riguarda i dolci e le monoporzioni. C’è grande fermento in questo periodo, perché desidero che tutto sia messo a punto nei minimi dettagli”.

Il Natale di Leonessa

Insomma, i clienti ne vedranno (e ne mangeranno) delle belle, a partire dal panettone artigianale Leonessa, disponibile in cinque gusti: albicocca, pistacchio, crema e amarena, Nutella e, naturalmente, classico. E poi il nocino Leonessa, prodotto con le noci dei terreni di famiglia. E poiché, da sempre, il packaging fa il regalo, queste bontà saranno confezionate in cesti e scatole preziose che, al loro interno, contengono anche torrone, cioccolatini Venchi, vini delle migliori marche, grappe e champagne. Ma Andrea ha pensato anche a coloro che preferiscono regalare prodotti salati, confezionando cesti di salumi e formaggi del territorio. Insomma, sarà un Natale veramente magico quello con le specialità griffate Leonessa, in primis il panettone artigianale su cui l’azienda sta investendo, anche in vista della partecipazione ad una fiera di degustazione.

“Desideriamo fare un sentito ringraziamento alla cittadinanza di Somma Vesuviana, a quella di Sant’Anastasia e ai napoletani - dichiara Andrea Leonessa – che, da subito, ci hanno dato fiducia e una grande spinta a proseguire con determinazione ed entusiasmo la nostra attività”.

