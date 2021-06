ECCO LA NUOVA ICON.E X7 ICROSS

Design scultoreo per la nuova fat bike

V-Ita Group celebra la Giornata Mondiale della Bicicletta lanciando un nuovo prodotto: è la nuova Icon.E X7 Icross, fat bike che incarna il concetto di “minimal design” e prova a proporsi come il “must have” 2021.

Nella versione Total deep black, questa fat bike con telaio in alluminio affascina per il suo aspetto scultoreo e per le sprestazioni sorprendenti. Il motore Bafang 8FUNw a 48V, vero cuore pulsante, le consente di affrontare con disinvoltura qualsiasi percorso. Dai sentieri più impervi alle salite più insidiose, la X7 sarà sempre in grado di esprimere al meglio tutta la sua potenza.

Completano la dotazione Il display a colori TFT, cerchi in lega di alluminio rinforzato, freni a disco idraulici Tektro, cambio Shimano a 7 velocità e ruote Kenda da 20” all Terrain.

Per cominciare il viaggio, basta digitare una start password sul display LCD a colori, mentre una porta USB è a disposizione per la ricarica device.

Icon.E X7 Icross è disponibile anche nelle versioni Titanium, Blackned Silver, e Stardust Silver. Tutte in grado di esprimere in ogni dettaglio l’ambizione alla perfezione ed al design. Profilo muscoloso e strutturato, linee energiche preannunciano forza e spinta che non tradisce queste aspettative.

Prezzo di vendita: 1999,99 €

Informazioni, modalità di acquisto online o presso un rivenditore autorizzato sul sito: www.iconeway.com/it

