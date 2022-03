Edile Barone, una certezza per il cliente più esigente

Progettazione, costruzione, ristrutturazione

L'efficienza di un team multidisciplinare

Affidabilità e alti standard qualitativi sono le coordinate che orientano il lavoro della Edile Barone da oltre 20 anni, da quando cioè il geometra Sergio Barone ha deciso di avviare una propria attività nel campo dell'edilizia civile. Lo ha fatto all'insegna del rigore tecnico che ancora oggi caratterizza ogni lavoro dell'azienda e sempre aggiornando il suo know how e quello del suo team per offrire ai clienti soluzioni costruttive e impiantistiche innovative sempre più performanti sotto vari punti di vista: resistenza, salubrità, sicurezza, efficienza energetica, ecosostenibilità, comfort abitativo e - non meno importante - sotto il profilo estetico.

"Forte delle grandi competenze acquisite nel corso degli anni, siamo attrezzati per realizzare un'ampia gamma di lavori edili completi, in particolare ristrutturazioni di interni ed esterni con la formula chiavi in mano – sottolinea Sergio Barone - Operando con una squadra multidisciplinare comprensiva di tecnici, elettricisti, idraulici, decoratori, imbianchini e falegnami, la nostra ditta si distingue per la sua capacità di rispondere in modo personalizzato ad ogni richiesta, realizzando ongi tipo di progetto residenziale nel rispetto delle tempistiche concordate e con il notevole vantaggio per il cliente di avere un unico interlocutore di riferimento. Un modo per risparmiare tempo e denaro".

E a proposito di risparmio, la Edile Barone è l'esecutrice ideale di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica agevolati da Superbonus 110 per cento e da altri incentivi prorogati dall'ultima Legge di Bilancio di cui il cliente può beneficiare con il vantaggio immediato dello sconto in fattura.