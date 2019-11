Essere 4.0 EXPO, la mostra di Futuro Remoto

Una passeggiata interattiva tra le idee e le applicazioni dell’industria 4.0, che ne racconta i concetti chiave attraverso una raccolta di exhibit provenienti da centri di ricerca, industrie, laboratori. Realizzata attraverso un percorso di progettazione partecipata che ha coinvolto, in 6 mesi di lavoro, oltre 15 istituti di ricerca e 80 ricercatrici e ricercatori, questa narrazione suggestiva vuole stimolare riflessioni e innescare approfondimenti su come l’industria 4.0 possa essere fatta di tecnologie “intorno” e non in sostituzione degli esseri umani. L’installazione è suddivisa in 5 percorsi, veri e propri sentieri, assumendo come metafora – anche espositiva – quella della passeggiata nel bosco: Collaborazione, Integrazione, Efficienza, Corpo, Memoria. In mostra si potranno trovare installazioni come RoFlEx, un exhibit robotico - promosso dalla Rete MoSeF di cui CNR-INO: Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche e CNR-ICB: Istituto di Chimica Biomolecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche- per imparare giocando con la spettroscopia e la fluorescenza, un modo semplice ed efficace per osservare in azione il modello quantistico dell’atomo e della sua interazione con la luce, per avvicinarsi a questa teoria fisica così complessa, ma di grande attualità. Con il laboratorio interattivo ESSERE androidi in un futuro 4.0, promosso da INAF in collaborazione con il master in comunicazione della scienza e dell’innovazione sostenibile MACSIS dell'Università degli Studi Milano-Bicocca, che punta a far riflettere sulle emozioni, comunemente ritenute “segno distintivo” dell’essere umano - ci si immerge nell’ambientazione del film Balde Runner: l’allestimento ricostruisce la camera degli interrogatori della celebre pellicola con una lampada, una sedia e una scrivania su cui si trova un touch screen attraverso il quale i visitatori entrano nel mondo virtuale di Blade Runner e prendono parte ad un’indagine per scoprire se le persone che appaiono sullo schermo screen sono umani o replicanti. Ancora sullo stesso tema il Robot delle emozioni, realizzato da Università degli Studi di Napoli Federico II, PRISCA Lab - Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell'Informazione – DIETI, dove il piccolo Sanbot elf è in grado di percepire le emozioni dei visitatori con cui interagisce e reagire di conseguenza, cambiando espressione in base alla sua esperienza con gli umani. Anche le Mani robotiche, realizzate dall’ Università degli Studi di Napoli Federico II, il Centro ICAROS & PRISMA Lab, consentiranno ai visitatori di confrontarsi con i grandi progressi della robotica degli ultimi anni: PRISMA Hand II è una mano antropomorfa in grado di afferrare e manipolare oggetti e MERO hand è un prototipo di mano con tendini elastici, che consentono un’elevata flessibilità delle falangi per afferrare in sicurezza oggetti di forme diverse. Invece con il progetto Arkaevision Archeo, a cura di Digitalcomoedia e CNR ISPC, si potrà sperimentare una modalità di fruizione del Patrimonio Culturale, attraverso un’esperienza di realtà virtuale che ti permetterà di conoscere diverse storie associate a un manufatto, a un’opera d’arte e a personaggi del passato. Nella postazione Ris: Scena Del Crimine, realizzato da Università degli Studi di Napoli Federico II e INFN per la progettazione del serious game forense; Laboratorio di Quantum Computing e Smart Systems (QUASAR), Università degli Studi di Napoli Federico II, per l’implementazione dell’applicazione di realtà aumentata, si illustreranno le innovative tecniche di realtà aumentata che permetteranno agli operatori forensi di utilizzare oggetti virtuali nelle loro interazioni con l’ambiente mantenendo, allo stesso tempo, una distanza dalle evidenze tale da evitarne alterazioni. Infine Q COME QUANTUM, FISICA QUANTISTICA, promosso dall’ Università degli Studi di Napoli Federico II, CNR-SPIN, un esperimento di meccanica quantistica per approfondire alcune proprietà della luce, in particolare la sua natura discreta fatta di fotoni (quanti di luce) ed il bizzarro comportamento di due fotoni “intrecciati” (entangled).



Futuro Remoto Essere 4.0 è realizzato grazie al contributo e al supporto della Regione Campania e con la co-organizzazione delle Università della Campania e in partnership con i centri di ricerca nazionali con le loro reti territoriali, tra cui l'INAF, l'INFN, il CNR, con il CEINGE e molti altri rappresentanti del mondo della cultura della scienza e dell'innovazione.

