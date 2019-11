​​Flover, l’arte floreale nel cuore di Napoli

Ultimo aggiornamento: 10:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fiori raccontano segreti che nessuno conosce e che non si potrebbero esprimere in nessun altro modo se non con il gesto di regalarli, toccarli, mangiarli, sentirne il profumo o ammirarne i colori. È con questo spirito che quattro anni fa la famiglia Iodice ha inaugurato in via Dei Mille il negozio Flover: un’attività che arriva da anni di esperienza, dedizione e impegno. Flover non è solo un negozio di fiori: è un luogo in cui arte e competenza si fondono a perfezione per dare vita a suggestive quanto spettacolari composizioni. Straordinarie sono le scatole di fiori: un simposio di colori e profumi da regalare.L’esperienza maturata nel corso degli anni ha permesso all’attività di poter lavorare anche per clienti internazionali nell’ambito dell’alta moda e del design. «Dietro al nostro operato c’è impegno, ricerca e passione – raccontano Massimiliano Iodice e Rosaria Ungaro che, con l’aiuto della figlia Francesca, gestiscono l’attività – nel corso degli anni ci siamo specializzati in allestimenti floreali artistici, adattabili a ogni tipo di arredamento, e soprattutto nel wedding. Lavoriamo con fiori di altissima qualità che durano nel tempo e che garantiscono effetti stupendi». «Per resistere in questa lavoro – hanno concluso – ci vuole una formazione continua. Dobbiamo essere al passo con i tempi e proporre idee e soluzione ai clienti».Flover nasce con l’obiettivo di voler curare il dettaglio di ogni sua produzione, ma soprattutto vuole valorizzare il fiore in ogni sua forma, colore e profumo.