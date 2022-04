GECA sas, azienda leader nel trasporto marittimo

L’importanza del know-how in un settore altamente specializzato

Al 21esimo anno di attività, molta la strada percorsa

In qualsiasi ambito si lavori è importante dimostrare professionalità e competenza. Ma in alcuni settori di nicchia, in cui il grado di specializzazione è molto elevato, il know how che si accumula e si reinveste nel lavoro risulta ancora più necessario per fare la differenza.

E’ questo il punto di forza di GECA sas. Il titolare Carmine Esposito ci ha raccontato per quali motivi è a capo di un’azienda leader in un settore in cui poche realtà riescono ad operare.

“Nasciamo nel 2001 operando nel mondo dei trasporti e della movimentazione merci; all’inizio abbiamo un unico mezzo che effettua solo trasporti giornalieri. Negli anni sono cominciate le collaborazioni con varie società di navigazione e ci siamo specializzati nel trasporto navale in tutta Italia. In Campania, ancora oggi, rimaniamo gli unici a lavorare in questo ambito e a collaborare con grandi compagnie del calibro di MSC, Grimaldi e Gnv. Per i nostri clienti seguiamo tutta la filiera, dal ritiro fino alla consegna, inclusa la gestione delle pratiche doganali. Seguiamo le navi delle aziende per cui lavoriamo in tutti i porti: basti pensare che siamo l’unica società con una linea diretta Genova - Gioia Tauro. Il nostro lavoro è svolto anche grazie a valide partnership con agenzie marittime del territorio, come Greco Mare, Maggio Spedizioni, De Fonzo e molte altre compagnie storiche operanti nel porto di Napoli. Siamo arrivati al nostro 21esimo anno di attività e, guardando agli esordi di questa società fondata da me e mio padre, possiamo dire che abbiamo fatto molta strada e raggiunto traguardi importanti”.

Il nome dell’azienda, GECA sas, deriva proprio dalla crasi delle iniziali dei nomi dei due fondatori, Gennaro e Carmine Esposito; un sodalizio fra due generazioni che ha portato ad un’azienda di successo nel panorama partenopeo e non solo.

Gennaro e Carmine Esposito, titolari di GECA Sas

Muoversi nel mondo dei porti

Seguire il cliente con dedizione

L’universo che ruota attorno al trasporto marittimo è davvero vasto e variegato; in mare viaggiano tantissime navi ed è necessario che professionisti del settore lavorino per offrire loro i servizi necessari. “GECA sas esegue operazioni di logistica per le navi; portiamo le merci nei magazzini e le imbarchiamo in altri porti – sottolinea Carmine Esposito -. Lavoriamo anche con il settore del tessile grazie alla collaborazione con realtà storiche campane come Cimmino Forniture Tessili e con molte lavanderie italiane che riforniscono le imbarcazioni. Altro servizio offerto è quello di collegamento con mezzi su gomma e aerei: dove insomma il trasporto marittimo non può arrivare, attraverso rapporti con partner specializzati riusciamo a garantire che il viaggio vada a buon fine. Grazie alle nostre sedi di Napoli e Milano, ai magazzini di Malta e alla nostra rete di partner nazionali e internazionali, riusciamo a coprire tutta Europa e oltre”.

Il punto di forza di GECA è sicuramente la solidità del servizio: “Negli anni abbiamo imparato a muoverci nel mondo dei porti, un campo niente affatto semplice, che difficilmente riuscirebbe a seguire un trasportatore non specializzato. Il nostro staff segue anche dei corsi per ottenere certificazioni ISO. Inoltre, siamo iscritti nella white list, un elenco di aziende che certifica che non siamo coinvolti in nessun tipo di corruzione, riconoscimento importante in questo campo perché ci permette di effettuare determinati lavori a cui altri soggetti non hanno accesso”.

Se aziende del calibro di MSC e Grimaldi hanno scelto di avvalersi dei servizi di GECA sas è perché sanno di potersi affidare alla professionalità dell'azienda. “La fiducia che negli anni siamo riusciti ad ottenere deriva dalla competenza che abbiamo sempre dimostrato nel nostro lavoro. Inoltre, per il cliente rappresenta una grandissima comodità avvalersi dei nostri servizi in quanto ci occupiamo di tutto, dalle pratiche doganali fino all’imbarco delle merci. Chi si rivolge a noi ha insomma la sicurezza di essere seguito dall’inizio alla fine”.