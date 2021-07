GEMINY DRUMM PROTEZIONE CORAZZATA PER SERRATURE E CILINDRI

MECCANICA, INNOVATIVA E SICURA



Proteggere sé stessi e la propria famiglia da spiacevoli intrusioni esterne e favorire così la sicurezza in casa, è un tema delicato ma sempre più comune negli ultimi anni .

Porte e serrature oggi si violano senza scasso, con strumenti raffinati ricorrendo all’arte della manipolazione e utilizzando strumenti ormai acquistabili su internet.

L’esposizione del foro chiave rappresenta una via di accesso privilegiata per i malintenzionati: tentativi di effrazione vengono messi in atto sia con tecniche distruttive (estrazione, torsione, perforazione, ) sia con tecniche di manipolazione non distruttive (grimaldelli, chiavi bump).

Queste evoluzioni possono essere contrastate efficacemente con altissima specializzazione e tecnologie avanzate

L’azienda napoletana Sansone Sicurezza operativa h 24 è specializzata in soluzioni e sistemi d’avanguardia per rendere sicuri caveau,porte,casseforti e che ha ha fatto della sua costante ricerca di innovazioni e tecnologie contro le effrazioni e intrusioni una vera e propria professione.

Tecnologia e professionalità sono i due fattori portanti dell'azienda,spiega il responsabile tecnico Nunzio Sansone, ottimo connubio che ha consentito di migliorare e mantenere gli standard qualitativi dei suoi prodotti, dalla costante ricerca di nuovi materiali allo sviluppo di soluzioni tecnologiche , dai costanti corsi e attestati conseguiti , dall'amore e alla determinazione per il proprio lavoro, con un personale competente, qualificato e sottoposto a costanti corsi di aggiornamento, è a completa disposizione del cliente per rispondere ad ogni richiesta ed esigenza, con un pronto intervento attivo 24 ore su 24 questi sono i pilastri su cui si fonda la nostra azienda.

La nostra missione è di fornire prodotti dalle caratteristiche tecniche altamente qualificate che permettano alle persone di sentirsi al sicuro in casa. Ciò ci ha portati verso uno straordinario prodotto GEMINY DRUMM, un sistema di sicurezza all'avanguardia ,un vero e proprio gioiello di ingegneria meccanica in grado di proteggere voi e la vostra casa dalle intrusioni esterne,risolvendo il problema alla radice.

«La nostra ditta si affida all’eccellenza dei sistemi e delle soluzioni prodotte da Drumm, azienda tedesca leader nel settore, impegnata nella ricerca e sviluppo di sistemi innovativi di altissima sicurezza ormai diffusi da oltre trent’anni in gran parte d’Europa.

Drumm ha brevettato GEMINY®, uno speciale sistema di protezione per cilindri e serrature tradizionali , il sistema è stato concepito tenendo conto del fatto che i cilindri di sicurezza sono gioielli di ingegneria altamente complessi, ma in quanto tali altrettanto delicati e violabili.

La protezione corazzata senza fori esposti realizzata dalla lavorazione di un blocco intero di acciaio con macchine CNC e successivamente temprato alla durezza di 64-66 HRC risulta inattaccabile alla foratura e garantisce una straordinaria resistenza agli agenti atmosferici. Una soluzione efficace anche nel caso di atti vandalici, tecniche comunemente impiegate a danno dei cilindri, come la colla istantanea, gli stecchini di legno, i chiodi o le viti, risultano del tutto inefficaci sui prodotti GEMINY®.

Un ulteriore livello di sicurezza è dato dalla speciale chiave meccanica a padella: un sistema di chiusura brevettato, a perni concentrici, da 1.000.000 a 22.000.000 possibili combinazioni ed è per questo che può essere duplicata solo ed esclusivamente dalla casa madre, questo è un elemento fondamentale e da non sottovalutare a garanzia e sicurezza del cliente. Perciò scegliere i prodotti Drumm rappresenta un investimento nel tempo.

Con la tecnologia Geminy la vostra casa è al sicuro!

Con un sopralluogo gratuito sarà possibile avere un incontro conoscitivo dei prodotti e un preventivo per la messa in sicurezza della vostra porta.

Inoltre lo Stato con le agevolazioni fiscali, sia per lavori di ristrutturazione e che per lavori di messa in sicurezza della propria abitazione ha permesso di ottenere un rimborso parziale della spesa in grado di aiutare il cittadino ad ammortizzare le spese. Perciò sarà possibile usufruire della detrazione al 50% del Bonus Sicurezza per le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi mirati a migliorare e/o potenziare la sicurezza della casa.