Gjordan, raggiunti grandi obiettivi nella consulenza e nella formazione SAP

La Gjordan, leader nella formazione in ambito SAP, scommette nella consulenza e vince con grandi numeri. Mattia Della Rossa, socio fondatore della società Gauss Jordan, ha sempre creduto e investito nella sua azienda realizzando fino ad oggi una crescita esponenziale. Oggi il bilancio è superiore alle sue aspettative.

La GJordan inizia la sua operatività nel novembre 2016, proponendo in breve tempo formazione delle risorse umane in azienda, sui temi della gestione, dell’organizzazione e manageriale.

Tali esperienze, vissute su tutto il territorio nazionale e internazionale, hanno consentito il significativo adeguamento del know-how alla realtà italiana e hanno indirizzato il costante arricchimento dello stesso per garantire sempre i risultati attesi.

E’ una società di consulenza e formazione con un background di respiro internazionale e con un consolidamento operativo radicato sul territorio italiano, che basa il suo approccio su una concezione molto vasta e ottimistica dell’individuo e su principi molto pratici e funzionali. Si avvale di un team di professionisti molto validi che seguono i giovani ‘discenti’ in tutte le fasi di apprendimento del Sap.

“Ad ottobre 2021 decido di dare le dimissioni da una nota multinazionale spagnola nel settore IT e una delle principali in Europa ed America Latina (16 anni con contratto a tempo indeterminato) e dedicarmi totalmente alla mia azienda che in precedenza si occupava solo di formazione non potendo lavorare nella consulenza per ovvi conflitti di interessi”. – racconta Mattia Della Rossa - “Chiuso il capitolo lavorativo con la multinazionale mi dedico alla crescita della Gjordan che da fine 2021 inizia a lavorare anche in ambito di consulenza assumendo in un anno 20 consulenti (ex discenti della stessa Gjordan) formati grazie ai nostri corsi Sap negli anni precedenti. Questi giovani hanno acquisito un’esperienza sul campo in ambito Sap lavorando già in multinazionali e hanno deciso di accettare l'offerta della Gjordan. Per me è un motivo di grande orgoglio perchè significa che la professionalità della mia società ha acquisito una grande considerazione nel settore”.

A settembre 2022 la Gauss Jordan inaugura la nuova sede a Frattamaggiore in via Francesco Antonio Giordano, 86. Inoltre Mattia Della Rossa annuncia anche la partnership con Diana Consulting. Una collaborazione che nasce per sostenere le aziende attraverso corsi di formazione, consulenza e servizi.

Il trasferimento della società in una sede più grande è stato necessario per attrezzare più aule per i corsi di formazione in presenza. Non solo leader nella formazione Sap ma anche nella consulenza per aziende molto affermate in tutta Italia e consentire a giovani stagisti di entrare nel mondo del lavoro e intraprendere la carriera in ambito Sap.

Le previsioni di Mattia Della Rossa si sono dimostrate eccellenti con grandi numeri sia per le assunzioni sia in merito al bilancio della società che continua a crescere e promette un futuro di grandi soddisfazioni e opportunità di lavoro per i giovani.