​Hair Planeta, il ‘salone’ dove curare i capelli

Un unico filo conduttore su cui si muovono ricerca, qualità e cortesia. È questa la filosofia che da trent’anni caratterizza il lavoro di Hair Planeta: negozio di parrucchieri per uomo e donna con sede in via San Pasquale a Chiaia nel cuore di Napoli. Nel corso del tempo il negozio si è specializzato anche in altri servizi sempre legati alla cura dei capelli. Alla guida della struttura - sin dal 1989 – c’è Peppe Esposito che grazie alle sue idee innovative, alla capacità di scegliere i prodotti migliori e alla continua formazione, ha trasformato l’attività commerciale in un punto di riferimento per i clienti e non solo. «Noi abbiamo le nostre idee – ha spiegato Peppe Esposito – seguiamo un percorso che si basa su formazione continua e apprendimento di nuove tecniche. In trent’anni di attività, avevo 22 anni quando ho avviato il mio primo negozio, il lavoro dell’hair stylist è cambiato profondamente: ci siamo dovuti adeguare ai cambiamenti, ci siamo scontrati con la necessità di dover conoscere le novità che di volta in volta sono state introdotte nel nostro settore. Rimanere al passo con i tempi è fondamentale per proporre ai clienti i servizi migliori».

Hair Planeta va in controtendenza alla vita frenetica a cui siamo abituati. Peppe Esposito, infatti, ha voluto impostare il locale come un salotto in cui condividere esperienze e trascorrere un po’ di tempo in armonia. «Sin da subito è stato così – ha concluso Esposito – chi viene da noi deve poter vivere momenti in tranquillità. Deve potersi dedicare il tempo che vuole e farlo in totale tranquillità». Ultimo aggiornamento: 10:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA