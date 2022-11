Le iniziative natalizie di Sole365 tra beneficenza e buongusto

Le feste di Natale si avvicinano, e mai come quest’anno la solidarietà può rivestire un ruolo fondamentale, per consentire a tutti di trascorrere delle festività il più possibile serene e spensierate. Perché se la crisi economica proietta la sua triste ombra, dall’altro lato risplende forte la luce di chi vuole dare una concreta attuazione con delle iniziative natalizie. Quelle del brand campano di supermercati Sole365 vanno proprio in questo senso, non a caso il nome conferito alla campagna, “I più buoni del Natale”, è liberamente ispirato all’opinione comune, secondo cui “a Natale siamo tutti più buoni”.

In occasione del Natale 2022, Sole365 vuole fermamente aiutare le famiglie campane più bisognose, e lo farà tramite l’iniziativa benefica “SpesaSospesa” con una donazione di 50mila pasti. L’iniziativa è promossa dalla “Fondazione Lab00” e da “Regusto”, prima piattaforma blockchain in Italia a gestire le eccedenze alimentari e non, che attraverso reti virtuose di sostegno della comunità e coinvolgendo in Campania Croce Rossa Napoli e l’associazione Restiamo Assieme di Afragola, ne consente la distribuzione e tracciabilità dei beni di prima necessità.

«Abbiamo deciso di aderire al progetto di Spesa Sospesa a cui diamo con gioia visibilità – spiega Michele Apuzzo, AD di AP Commerciale - perché nei nostri punti vendita passano tantissime persone, ed è uno snodo importante per creare una catena di solidarietà a beneficio delle famiglie del territorio che quest’anno si trovano in un momento difficile, che passa per la difficoltà a mettere in tavola un pasto completo. In tutti questi anni i nostri clienti ci hanno sempre supportato nelle iniziative solidali in cui li abbiamo coinvolti, direttamente e indirettamente: la loro forza e la loro generosità ci fa ben sperare nel raggiungimento di un risultato ambizioso con questa iniziativa. Il nostro augurio è che tutti possano vivere un Natale sereno, attraverso la condivisione di momenti felici che passano anche attraverso una tavola imbandita per le feste».

Inoltre, sempre ispirandosi ad un clima di solidarietà e condivisione, i clienti potranno partecipare alla campagna dal 28 novembre al 24 dicembre, offrendo il proprio sostegno con un gesto piccolo, ma di grande valore. Tramite una donazione di 50 centesimi sullo scontrino, infatti, sarà possibile donare un pasto in più e fornire un aiuto concreto senza la necessità di sforzi straordinari. Perché Natale è condivisione con chi è al nostro fianco, con chi soffre, con chi sogna.

Un'altra bella iniziativa è la pubblicazione di un ricco catalogo on-line https://www.sole365.it/catalogo-natale-2022/ consultabile e scaricabile liberamente. Bellissime proposte, eleganti e selezionate accuratamente, ispirate alle tipiche tradizioni culinarie del Natale, ma non solo. Si va dai prodotti bellezza a quelli per il benessere e il tempo libero: una vasta gamma che è al tempo stesso una guida per orientare i clienti verso la scelta del dono migliore da far trovare sotto l’albero dei propri cari. D’altronde, quale momento migliore della gioia di ricevere, scartare e ammirare un bel regalo sotto l’albero, tra il divertito stupore dei visi attorno a noi?

Inoltre, il catalogo sarà consultabile anche sullo store online cosìcomodo.it: si tratta di un servizio di spesa online offerto da Sole365, che consente a chiunque voglia acquistarne i prodotti di riceverli comodamente a casa all’orario selezionato. Perché un catalogo on-line? Innanzi tutto, per raggiungere tutti, ma soprattutto per evitare la produzione di carta, dunque contribuire a migliorare l’ambiente in cui viviamo: una scelta che testimonia l’impegno costante del brand in tema di sostenibilità. Da tempo, infatti, le scelte quotidiane del Sole365 sono sempre improntate alla sostenibilità ambientale e dunque alla salvaguardia del pianeta.

Sole365 - I più buoni del Natale: https://www.sole365.it/i-piu-buoni-del-natale-spesa-sospesa/

Scarica catalogo: https://www.sole365.it/catalogo-natale-2022/