Il neo presidente Paulillo

Vebo avrà un futuro 4.0

La diciottesima edizione del Vebo, alla Mostra d’Oltremare, segna di fatto il debutto di Marco Paulillo alla presidenza del salone.

“Provo una grande emozione per questo primo taglio del nastro, tutto da solo, ma sono pronto ad affrontare un impegno importante per l’intero settore e per la città di Napoli – afferma il giovane presidente, che poi prosegue -. Il percorso espositivo resta uno dei punti di forza del Vebo, così come le macro aree espositive dedicate alla bomboniera, articolo regalo e casa, ma allo stesso tempo non posso non considerare gli sviluppi di segmento ai quali dobbiamo dare visibilità ed accoglienza al Vebo. Alle cerimonie religiose e di laurea si aggiunge anche la sezione delle feste, dunque già da questo appuntamento per i “party” ci saranno aziende espositrici specializzate così come produttori di articoli specifici per il mondo della figura professionale dei wedding planner”. Il neo presidente, ancora sotto la soglia dei 25 anni di età, ha idee chiare e progetti che già da questa edizione del Vebo prendono forma, tracciando le linee future dell’esposizione: “L’intenzione è sicuramente quella di proseguire nell’ambito di quanto realizzato sino ad oggi, ma allo stesso tempo rinnovare il concetto di fiera per la Be to Be – dichiara Marco Paulillo -. Non dobbiamo solo offrire spazi commerciali e gestire il Salone, ma offrire ai nostri clienti servizi per migliorare le rispettive attività aziendali, produttori o negozianti che siano. Oramai la velocità d’acquisto è tale che una fiera per operatori del settore, intesa alla vecchia maniera, non ha i tempi tecnici per “moltiplicare” il messaggio che deve arrivare ai compratori finali. Perciò bisogna usare strumenti contemporanei per parlare al mercato contemporaneo”.

Tra gli strumenti da mettere in atto quelli per la nuova generazione di clienti finali, sempre più propensi ad una comunicazione digitale: “In questa edizione del Vebo troverete alcuni indizi del cambio di direzione, pur restando nel solco storico e tradizionale del salone, che intendo dare per favorire il lavoro di tutti e migliorare l’immagine della fiera – conferma il presidente del Vebo, Marco Paulillo -. L’inserimento della tecnologia sarà uno dei temi portanti, da oggi in avanti, della nuova direzione operativa con particolare attenzione allo sviluppo delle piattaforme social, web e gestionale dell’immagine, perciò abbiamo creato un’apposita struttura, Vebo agency, in favore delle aziende partecipanti”.

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2019 11:29

