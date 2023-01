IL PIANO NAZIONALE ESITI DEL MINISTERO DELLA SALUTE EVIDENZIA GLI OTTIMI RISULTATI OTTENUTI DALLA CASA DI CURA “SAN MICHELE”

Pascal Clip: innovativa procedura di riparazione della valvola mitralica

Un sistema transcatetere e mininvasivo adottato in pochissimi centri di Cardiochirurgia

L’innovativa procedura “Pascal Clip” è stata eseguita con successo dall’équipe di Cardiochirurgia della Casa di Cura “San Michele” di Maddaloni su una persona afflitta da Insufficienza mitralica (IM) severa, altrimenti non operabile a causa della rischiosità dell’intervento chirurgico tradizionale.

«La nostra prima paziente è stata una donna di 78 anni ricoverata per insufficienza cardiaca ma con rischio operatorio, con tecnica chirurgica convenzionale, troppo elevato. Le condizioni della paziente sono immediatamente migliorate subito dopo aver impiantato il sistema Pascal e sono diventate tali da permetterne la dimissione dalla struttura solo due giorni dopo la procedura», spiega il cardiochirurgo Andrea Spadafora, che – coadiuvato dal cardiologo interventista Giuseppe Valva e dall’ecografista Sara Iuliano – ha effettuato l’intervento nella sala operatoria ibrida della “San Michele”.

«Il sistema Pascal, che viene introdotto tramite puntura della vena femorale ed avanzato sino al cuore, utilizza un distanziatore sormontato da due alette con le quali si intrappolano i lembi mitralici nel punto di maggiore insufficienza, riducendo notevolmente il reflusso di sangue dal ventricolo sinistro all’atrio sinistro. Queste caratteristiche del sistema di riparazione della valvola transcatetere Pascal possono essere su misura per i pazienti con anatomia complessa, rappresentando un’innovazione all’attuale trattamento standard MitraClip», precisa il dr. Spadafora.

Dimezzare la mortalità è un traguardo cui tende ogni struttura sanitaria. La “San Michele” è riuscita a raggiungere questo obiettivo, come si evince dai dati provenienti dal Piano Nazionale Esiti (PNE) elaborato dall’Agenas per conto del Ministero della Salute. La mortalità a 30 giorni dall’intervento su valvole cardiache della Casa di Cura è difatti dell’1,42%, a fronte della media nazionale del 2,51%. Tale parametro posiziona la “San Michele” tra le 20 strutture con miglior performance a livello nazionale, giungendo a rappresentare il miglior outcome del Sud Italia e il secondo miglior risultato del Centro Italia, dopo il Policlinico Universitario Gemelli di Roma. L’équipe della cardiochirurgia, coordinata dal dr. Antonio De Bellis, ha ottenuto splendidi esiti anche nel caso di interventi di Bypass aortocoronarico isolato, la cui mortalità a 30 giorni è di solo 1,2%, a fronte di una media nazionale del 2,16%.

Performance altamente soddisfacenti coinvolgono anche l’area medica del Dipartimento di Alta Specialità del Cuore e dei Vasi, coordinata dal dr. Marco Pepe: mortalità a 30 giorni a seguito di Infarto Miocardico Acuto 5,5% a fronte di una media nazionale del 7,74%; mortalità a 30 giorni dallo Scompenso cardiaco congestizio 6,3% contro l’11,21% nazionale.

L’Agenas, al fine di rappresentare le performance delle singole strutture attraverso una grafica di lettura immediata, ha creato le “Treemap”. Le grandi quantità di dati provenienti da tutti gli ospedali e le case di cura del territorio italiano sono stati convertiti in colori dalla facile interpretazione: verde scuro indica livelli di qualità molto elevati, verde chiaro livelli alti, giallo livelli nella media e così via fino a giungere ai livelli qualitativi molto bassi raffigurati con il rosso. La “San Michele” viene rappresentata nella maggior parte dei casi in verde scuro, a riprova delle politiche di investimenti in tecnologie e in professionalità effettuati dalla famiglia Barletta, sin dalla fondazione della Casa di cura quasi settanta anni fa.