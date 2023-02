Il Piano Nazionale Esiti del Ministero della Salute evidenzia gli ottimi risultati ottenuti dalla Casa di Cura “San Michele”

La Casa di Cura "San Michele” si conferma modello di sanità. In base al nuovo Piano Nazionale Esiti 2023 - elaborato dall’Agenas, l’Agenzia sanitaria delle Regioni, per conto del Ministero della Salute e in collaborazione con l'ISS (Istituto Superiore di Sanità) - la Clinica di Maddaloni (CE) risulta tra le migliori strutture sanitarie italiane, per lo meno in alcuni settori.

Come si evince dal PNE di Agenas, che contiene i dati delle attività del 2021 all’interno degli ospedali italiani, la “San Michele” è riuscita a dimezzare la mortalità, obiettivo a cui tende ogni reparto di Cardiochirurgia: la mortalità a 30 giorni dall’intervento su valvole cardiache della Casa di Cura è difatti dell’1,42%, a fronte della media nazionale del 2,51%. Tale parametro posiziona la “San Michele” tra le 20 strutture con miglior performance a livello nazionale, giungendo a rappresentare il miglior outcome del Sud Italia e il secondo miglior risultato del Centro Italia, dopo il Policlinico Universitario Gemelli di Roma. L’équipe di Cardiochirurgia, coordinata dal dr. Antonio De Bellis, ha ottenuto splendidi esiti anche nel caso di interventi di Bypass aortocoronarico isolato, la cui mortalità a 30 giorni è di solo 1,2%, a fronte di una media nazionale del 2,16%.

Performance altamente soddisfacenti coinvolgono anche l’area medica del Dipartimento di Alta Specialità del Cuore e dei Vasi, coordinata dal dr. Marco Pepe: mortalità a 30 giorni a seguito di Infarto Miocardico Acuto 5,5% a fronte di una media nazionale del 7,74%; mortalità a 30 giorni dallo Scompenso cardiaco congestizio 6,3% contro l’11,21% nazionale.

Per le attività chirurgiche “a ciclo breve”, come la colecistectomia laparoscopica, la “San Michele” dimette il paziente entro i tre giorni nel 91,6% dei casi, a fronte di una media nazionale di 80,69%, per i ricoveri con degenza post operatoria inferiore a tre giorni.

Per la Chirurgia generale in ambito oncologico, la Clinica maddalonese è perfettamente nella media: mortalità a 30 giorni dopo l'intervento chirurgico per tumore maligno al colon è del 4,57%, a fronte di una media nazionale del 4,63%.

Passando poi all’area muscolo-scheletrica, il numero di ricoveri con riammissione entro 30 giorni dalla data di dimissione del ricovero per protesi di anca è soltanto dell’1,08% a fronte di una media nazionale del 3,63%. Sempre in campo ortopedico, anche le revisioni entro due anni risultano essere solo di 0,56%, a fronte di una media nazionale di 1,83%.

Invece il numero di ricoveri con riammissione entro 30 giorni dalla data di dimissione dal ricovero per protesi di ginocchio è per la "San Michele" di 0,98% a fronte di una media nazionale di 1,43%; la revisione entro due anni dall’intervento è di 0,45% a fronte della media di 2,35%.

In ambito materno-infantile, secondo i dati provenienti dal Piano Nazionale Esiti, la percentuale di parti con taglio cesareo primario è del 26,8% a fronte di una media nazionale del 22,4%, quindi un esito che può essere considerato in media.

L’Agenas, al fine di rappresentare le performance delle singole strutture attraverso una grafica di lettura immediata, ha creato le “Treemap”. Le grandi quantità di dati provenienti da tutti gli ospedali e le case di cura del territorio italiano sono stati convertiti in colori dalla facile interpretazione: verde scuro indica livelli di qualità molto elevati, verde chiaro livelli alti, giallo livelli nella media e così via fino a giungere ai livelli qualitativi molto bassi raffigurati con il rosso. La “San Michele” viene rappresentata nella maggior parte dei casi in verde scuro, a riprova delle politiche di investimenti in tecnologie e in professionalità effettuati dalla famiglia Barletta, sin dalla fondazione della Casa di cura quasi settanta anni fa.

“Treemap”, lo strumento di valutazione sintetica pubblicato dall’Agenas, grazie al quale si può rilevare con estrema immediatezza gli ottimi esiti della Clinica San Michele di Maddaloni