Il trattamento locale veloce e indolore per la donna in menopausa

Ringiovanimento vaginale con V-Lase

Un aiuto per l'atrofia conseguente al calo della produzione estrogenica o alla chemioterapia

Nelle donne i normali processi biologici come il parto, le disfunzioni ormonali legate alla menopausa, le variazioni di peso o le conseguenze della chemioterapia possono alterare il tono muscolare delle pareti vaginali, causando malesseri dovuti all'atrofia vulvo vaginale (AVV). Per migliorare la qualità della vita compromessa dal trascorrere del tempo, esiste una procedura mini-invasiva che ottimizza il trofismo dei tessuti attraverso l’utilizzo di un laser.

Presso la Casa di Cura San Michele di Maddaloni (CE) è possibile ricorrere alla tecnologia V-LASE per il benessere delle donne. Si tratta di un trattamento funzionale e non estetico, che consente di far riscoprire la propria femminilità con il ringiovanimento vaginale e recuperare le normali attività invalidate da disagi più che altro funzionali, come per esempio incontinenza da sforzo o frequenti irritazioni.

La laser terapia vaginale – ossia la soluzione laser CO2 non ablativa – è un trattamento veloce e indolore e non necessita di anestesia. In particolare questo intervento offre una soluzione rapida, sicura e non invasiva per tutte le donne che vogliono risolvere in modo immediato e duraturo problemi ginecologici legati all’incontinenza urinaria da stress (IUS), alla secchezza e alle infezioni ricorrenti, alla fragilità e lassità vaginale, all’atrofia conseguente al declino della produzione estrogenica o ad alcune terapie eseguite come la brachiterapia o la chemioterapia.

Scopriamo tutti i dettagli con Graziella Izzo, medico specialista in Chirugia generale con master in Medicina Estetica, che effettua gli interventi con il supporto dell'infermiera Monika Lettieri:

Dott.ssa Gabriella Izzo

«Il laser V-Lase aiuta le donne che soffrono di un insieme di sintomi, quali secchezza con scarsa lubrificazione, irritazione e prurito, infiammazioni e piccole perdite involontarie, bruciore e dolore durante i rapporti sessuali, scarsa elasticità della mucosa vaginale, disepitelizzazione, dovuti alla progressiva modificazione della struttura del tessuto vaginale in conseguenza dell’età, ma soprattutto a seguito della carenza degli ormoni femminili. La foto-ristrutturazione vaginale è un supporto ideale per tutte le donne afflitte da questi disturbi, che influiscono negativamente sulla qualità della vita, favorendo la riscoperta della propria femminilità. Con la tecnologia laser brevettata CW Chopped, V-Lase rappresenta oggi il trattamento non invasivo più sicuro e delicato possibile che, senza gli effetti collaterali delle terapie farmacologiche, corregge in modo indolore la riduzione del trofismo della mucosa, la rimodella e ne ripristina l’idratazione e l’elasticità, stimolando la produzione di nuovo collagene».

Come funziona?

«Il trattamento V-Lase sfrutta gli effetti benefici del laser CO2 per indurre un riscaldamento controllato della mucosa vaginale con un effetto terapeutico al fine di stimolare l’angiogenesi, l’attività fibroblastica e la formazione di nuovo collagene, senza essere ablativo o causare danno termico. I trattamenti possono essere ripetuti nel tempo senza alcuna complicazione, sono privi di effetti collaterali ».

Qual è la durata del trattamento V-Lase?

«Un trattamento dura circa 15 minuti. Le sedute non sono dolorose, non richiedono alcuna anestesia né terapie a supporto e procurano solo una lieve sensazione di calore, durante l’applicazione del laser. Un ciclo completo di trattamento prevede 3 applicazioni consecutive a distanza di circa 30 giorni l’una dall’altra».

