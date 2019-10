IL VEBO DIVENTA MAGGIORENNE 18.MA EDIZIONE PER IL SALONE

Candeline speciali per il Vebo 2019, in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 4 al 7 ottobre. Il salone internazionale dedicato alla bomboniera, regalo e casa compie 18 anni di vita, diventando sempre più un punto di riferimento degli operatori di settore. L’esposizione BetoBe , accoglie, negli oltre 28 mila metri quadri dei sette padiglioni, circa 250 espositori in rappresentanza di quasi 800 marchi rendendo il Vebo il più grande appuntamento del settore in Italia.L’appuntamento internazionale, che offre la possibilità, agli operatori del settore, di presentare a Napoli, in esclusiva, le collezioni del prossimo anno (2020) dei tre segmenti espositivi, esporrà le nuove tendenze della produzione made in Italy.Un’opportunità che catalizza all’ombra del Vesuvio l’attenzione dei produttori italiani e soprattutto quello dei buyers stranieri, portano la nostra città a diventare per quattro giorni la capitale europea del segmento di mercato. I numeri parlano da soli, lo scorso anno oltre 25mila persone sono accorse al Salone e quest’anno, visto le prenotazioni alberghiere che hanno registrato il sold out con ben 25 strutture alberghiere riservate all’evento, è facile immaginare una maggiore partecipazione di operatori che produrrà un indotto economico in favore del territorio.La diciottesima edizione, che farà percepire il segno di un cambiamento voluto dal direttivo con particolare attenzione ai giovani e futuri clienti finali, ha già individuato segmenti nuovi di sviluppo. Saranno infatti numerosi gli stand dedicati all’attenzione di figure professionali emergenti, come le wedding planner, oppure a settori in pieno sviluppo come i “party”. Gli organizzatori, infatti, dopo aver preso atto del calo di numero dei matrimoni in Italia, indicato da uno studio recente dell’Istat (tra il 2006 e il 2016, il numero delle nozze è diminuito del 17,4%), esplorano nuovi settori e proposte per incontrare il mercato che si riferisce sempre più a persone giovani.La quinta edizione dei Vebo Award, i riconoscimenti speciali assegnati alle aziende presenti all’esposizione internazionale di Napoli per le migliori collezioni 2020, si allineano ed identificano alla filosofia del salone Vebo voluta dal nuovo presidente Marco Paulillo. Così come accaduto per il resto della fiera Be2Be, conservando l’imprintig desiderata da suo padre Luciano, anche i Vebo Award si sono trasformati, adeguandosi alle richieste di un pubblico sempre più giovane. L’attenzione alle nuove figure professionali del settore, come le wedding planner, le influencer, le designer, le fashion blogger e tante altre, hanno dato un’ulteriore evoluzione a questo appuntamento di riferimento per il settore e per tutti gli operatori. La bellezza estetica, i materiali usati, i colori di tendenza e soprattutto le forme innovative saranno i canoni base della valutazione di una giuria particolare. A premiare le aziende vincitrici sarà il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, mentre la giuria sarà composta dalla giornalista e direttrice della rivista Casa Stile, Laura Tarroni, dalla modella, influencer ed oggi fashion blogger, Teresanna Pugliese e dalla co-fondatrice e manager della WEA Academy che si occupa di formazione nel settore del wedding, formando centinaia di wedding planner & event manager in tutta Italia, Elisa Barretta.Ai vincitori delle tre categorie, bomboniera, regalo, casa, andrà una targa ed uno sconto economico del 10% sullo spazio che le aziende prenoteranno per l’edizione 2020 del Vebo. Inoltre godranno di una campagna di comunicazione, sui social, web e organi di stampa e stampa specializzata. Novella 2000 e Novella Spose, dirette da Roberto Alessi, riporteranno un servizio speciale sulle collezioni 2020 vincitrici.Si chiama AIRB, l’Associazione Italiana Regalo e Bomboniera, che sarà presentata al Vebo 2019 la settimana prossima, venerdì 4 ottobre ale ore 17 in sala conferenze al padiglione 2 (Stand 239). La necessità di tutelare e promuovere la bomboniera ha spinto molti operatori di settore ad associarsi per creare un’azione in grado di unificare gli sforzi. La realizzazione di un consorzio, che vede la partecipazione dell’intero territorio nazionale, renderà più semplice l’azione di promozione e sviluppo del settore e Luciano Paulillo, unitamente ad alcuni soci fondatori, ha subito raccolto la sfida. Ambasciatrice della cultura e tradizione della bomboniera, sarà la nota giornalista e conduttrice televisiva di Rai Uno Eleonora Daniele che parteciperà alal convention di presentazione dell’AIRB.L’ambizioso progetto prevede quattro linee principali, come spiega il presidente Luciano Paulillo: “Con Airb intendiamo coagulare le forze di produttori, importatori, distributori, rappresentanti e negozianti con l’intento di promuovere la bomboniera, partendo dai punti di forza che sono la cultura, la tradizione e l’artigianalità. Adeguare l’offerta della filiera alle nuove richieste del mercato, riqualificare il settore allontanando chi non segue correttamente le regole del mercato, creare una campagna di comunicazione nazionale a supporto della produzione e, non ultimo, difendere le forze lavorative del segmento da campagne denigratorie”.