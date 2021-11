Il vero panettone di Natale è quello firmato Pasticceria Altamura

Disponibile in dieci gusti, viene proposto con lievito madre senza semilavorati

Un Natale senza regali, senza addobbi e senza il panettone, il re delle feste per eccellenza, non è Natale. Lo sanno bene alla Pasticceria Altamura, che ne propone ben dieci tipi, tra cui uno alla mela annurca. Quello classico, però, resta sempre il best seller, soprattutto se fatto con tutti i crismi.

Naturalmente buono

Il dolce delle feste per eccellenza, che conclude degnamente un cenone o un pranzo condiviso con amici e parenti, i pasticceri Carmine e Vincenzo Altamura lo preparano senza semilavorati e ingredienti liofilizzati. Anche la margarina è bandita, in quanto i due fratelli utilizzano solo il burro, mentre le uova, i canditi e l’uvetta sono tutte materie prime accuratamente selezionate. La lavorazione parte dal lievito madre, al quale seguono ulteriori “rinfreschi”, un pre impasto e il successivo impasto finale, per un totale di ben 36 ore di lievitazione. Ed eccolo, il panettone firmato Altamura, pronto per essere degustato da solo oppure con delle creme (a voi la scelta).

Ma dal forno o dal freezer della pasticceria Altamura escono anche altre autentiche prelibatezze tutte da gustare in ogni stagione dell’anno, che possono essere acquistate anche online da parte di privati e aziende.

Una torta “Caprese” rivisitata con successo

Un esempio? I babà in vasocottura, disponibili in tre gusti, al rhum, al limoncello e alla mela annurca, ma anche torte da forno come la pastiera napoletana, la crostata all’ananas, la crostata pere e cioccolato, la sbrisolona con gocce di cioccolato e la caprese reintepretata con la farina. Il risultato di quest’ultima creazione è ottimo: alla consistenza morbida e umida all’interno si abbina infatti una consistenza più friabile all’esterno, consentendo di catturare tutto il gusto pieno e ricco del cioccolato e l’intensità aromatica della mandorla che ne costituiscono la base.

La storia dei fratelli Altamura

Dolci che nascono dalla passione autentica di due bambini, Carmine e Vincenzo Altamura, ai quali, fin da piccolissimi, piace dare un’occhiata alle creazioni di un famoso laboratorio di pasticceria vicino casa. I due, da subito, amano, come si sul dire, mettere le “mani in pasta” con passione e spirito di sacrificio. L’amore per i cakes prosegue nel corso dell’adolescenza: i due fratelli affinano la tecnica a partecipano a numerosi corsi di specializzazione e di aggiornamento tenuti da importanti Maestri di Pasticceria. Lo step successivo è il lavoro presso alcune rinomate strutture per ricevimenti, dove Carmine si specializza nel settore del “cake wedding design”. Vincenzo, invece, preferisce la pasticceria mignon e i semifreddi, ricercando sempre nuove ispirazioni anche da culture altre. Il 2010 rappresenta per i fratelli Altamura l’anno in cui riescono a concretizzare il loro sogno, quello di aprire la propria pasticceria. Anzi, due, considerando che i punti vendita sono sia a Volla che a Sant’Anastasia.

Prenotazioni ai numeri 081 7746822 (Volla) oppure 081 235599 (Sant’Anastasia)