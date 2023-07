Inaugurazione a Villa Literno per la storica azienda casearia Caseificio Cavaliere, c’è il sesto punto vendita

Una nuova sede del Caseificio Cavaliere, l'azienda storica specializzata nella produzione di prodotti caseari, è stata inaugurata a Villa Literno. Questo sesto punto vendita si aggiunge agli altri già presenti a Caivano, Carinaro, Gricignano, Casapesenna e San Giorgio a Cremano, offrendo una nuova opportunità per gli amanti della mozzarella di bufala e degli altri prodotti della tradizione casearia. L'apertura del nuovo punto vendita è stata celebrata con una festa all'insegna della gioia e dell'entusiasmo. Uno spettacolo pirotecnico ha illuminato il cielo, mentre una maxi-torta, simbolo di buon auspicio, è stata tagliata per augurare prosperità e successo all'azienda. Il Caseificio Cavaliere è da tempo riconosciuto per la sua eccellenza nella produzione di mozzarella di bufala e di altri prodotti caseari di alta qualità. La nuova sede a Villa Literno rappresenta un'ulteriore espansione dell'azienda, offrendo ai residenti della zona e ai visitatori l'opportunità di gustare i pregiati formaggi direttamente dal produttore.

UN PO’ DI STORIA

Più di cinquanta anni fa, nel 1970, i fratelli Giuseppe e Francesco Zara, allevatori bufalini, ebbero un’idea innovativa nella loro azienda zootecnica sita a Santa Maria la Fossa, in località Cavaliere. Oltre alla produzione e vendita del latte di bufala, vollero avviare la trasformazione del latte in uno dei prodotti bianchi più amati: la mozzarella. Giuseppe Zara, successivamente, ha trasmesso l'amore per il settore bufalino al figlio Antimo, che ha ereditato l'intuito imprenditoriale e la passione per questa attività. Nel 2003, a Caivano, Antimo Zara ha aperto il Caseificio Cavaliere, dando così inizio alla produzione di mozzarella di bufala. Grazie alla sua trentennale esperienza negli allevamenti bufalini e nella produzione ha realizzato una struttura produttiva di carattere artigianale. Il latte di bufala, prodotto dai suoi allevamenti, viene trasformato in mozzarella all'interno del caseificio. L'azienda, fondata sull'amore per il comparto bufalino e sull'impegno per un prodotto di qualità, ha raggiunto importanti traguardi nel corso degli anni. Il Caseificio Cavaliere è conosciuto per la sua mozzarella di bufala fresca e deliziosa, che ha conquistato il palato di molti amanti deI prodotti caseari.

L’ECCELLENZA LOCALE

Il Caseificio Cavaliere, fondato da Antimo Zara, si basa sulla scommessa imprenditoriale di adottare il principio della filiera corta per la produzione di mozzarella di bufala. Questo permette che il latte di bufala, raccolto due volte al giorno negli allevamenti di famiglia, venga trasformato in mozzarella già nelle prime ore del mattino successivo. La mozzarella è realizzata esclusivamente con il Latte di Bufala proveniente dalle due aziende di famiglia. La più grande azienda si trova a Capua, mentre la seconda è situata nell'agro di Grazzanise. Ogni mattina, il latte viene ritirato direttamente dalle stalle, dove avviene una rigorosa selezione dei capi da mungere. Le bufale sono alimentate con i migliori foraggi e la scelta di una lavorazione artigianale, insieme all'accurata selezione del latte, consente di produrre un alimento caratterizzato da un notevole gusto e da un'alta qualità, che non può essere paragonato ai prodotti ottenuti tramite i nuovi processi tecnologici. Giuseppe e Antimo Zara hanno portato avanti l'amore per la terra e l'allevamento delle bufale con grande lavoro e sacrifici. La mozzarella di bufala prodotta dal Caseificio Cavaliere viene ancora realizzata con il metodo tradizionale, seguendo le tradizioni dei casari di un tempo.

MISSION E PRODOTTI

I prodotti del latte sono utilizzati per la trasformazione in mozzarelle a pasta filata, burrata e poi ricotte e formaggi con diverse fasi di stagionatura e sapori. La famiglia Zara, rappresentate dal Caseificio Cavaliere, è un'azienda a carattere familiare, e dedica un particolare rispetto nei confronti della natura; elemento caratterizzante questo della filiera di produzione realizzata nel corso dei decenni dalla famiglia Zara.

LA REALTA'

Oggi, con l'inserimento dei figli di Antimo, Giuseppe e Gaetano, nella compagine sociale, il Caseificio Cavaliere ha avviato una nuova fase della sua storia. Grazie alle scelte imprenditoriali dei giovani e all'innovazione aziendale, la produzione di mozzarella di bufala ha raggiunto nuovi livelli di successo, sia a livello nazionale che internazionale. La nuova struttura ubicata in via dei Mille a Villa Literno rappresenta un punto di svolta per l'azienda, coniugando l'innovazione con la tradizione e le regole dettate dalla lunga storia familiare. L'azienda ha investito nell'innovazione, mantenendo saldi legami con la tradizione e le competenze acquisite nel corso degli anni. Questa combinazione vincente ha consentito al Caseificio Cavaliere di produrre mozzarella di bufala di alta qualità che soddisfa le richieste dei clienti nazionali ed internazionali.

La forte domanda di prodotti caseari di qualità sul mercato locale ha portato all'apertura di numerosi punti vendita in diverse località. Attualmente, il Caseificio Cavaliere dispone di punti vendita a Caivano e San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli, Gricignano D'Aversa, Carinaro e Casapesenna in provincia di Caserta. E a partire dalle ultime settimane, si aggiunge il punto vendita di Villa Literno, situato accanto al caseificio stesso. In questo punto vendita, i clienti possono gustare la freschezza e la bontà dei prodotti caseari appena realizzati, proprio a “centimetri zero” così come tradizione del Caseificio Cavaliere che punta sulle eccellenze del territorio della Campania Felix.