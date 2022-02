Interventi in sicurezza grazie a una chirurgia del cuore e dei vasi senza sternotomia

Cardiochirurgia Mini-invasiva: 10 anni fa il primo intervento alla “San Michele”

La Casa di Cura festeggia anche i 35 anni di attività cardiochirurgica

2022, un anno ricco di anniversari per la Casa di Cura “San Michele” di Maddaloni (CE). 35 sono gli anni passati da quando, nel lontano 1987, la San Michele diventa uno dei pochi centri in tutta Italia con attività cardiochirurgica. Il continuo investimento in risorse tecnologiche e professionali ha portato la struttura sanitaria maddalonese a rivestire negli anni un ruolo di eccellenza nella sanità regionale ed extraregionale. Nel 2012, ovvero 10 anni fa, ha raggiunto l’importante ed ancora una volta pionieristico traguardo di praticare gli interventi con metodiche mini-invasive.

La cardiochirurgia mini-invasiva, infatti, permette di operare o attraverso piccole incisioni, evitando la sternotomia (l’apertura completa del torace) o senza l’impiego di circolazione extra-corporea in caso di trattamento di malattie coronariche, aiutando quotidianamente i medici ad affrontare interventi di routine e quelli più complicati.

Le patologie trattabili con la chirurgia cardiaca minimamente invasiva (MIS o MICS) sono, per esempio, valvulopatie mitraliche e tricuspidaliche. Rispetto all’approccio tradizionale a cielo aperto, i vantaggi della chirurgia mini-invasiva sono molteplici: riduzione del trauma chirurgico; minori perdite ematiche con bassissima incidenza di trasfusioni; minor dolore e stress; miglioramento della funzionalità respiratoria; precoce mobilizzazione con degenze ridotte; recupero più rapido e ripresa della vita normale (anche lavorativa) molto più veloce; ottimo risultato estetico; più facili eventuali re-interventi futuri.

«Con la minitoracotomia si effettuano interventi chirurgici non invasivi e, con l’ausilio di telecamere e strumentario dedicato, si arriva al cuore evitando la sternotomia (ossia la divisione dello sterno, l’osso posto al centro del torace). Dal momento che gli interventi vengono eseguiti mediante una cardiochirurgia mini-invasiva, questo si traduce anche in una riduzione evidente dei tempi di recupero dei pazienti, in una rapida ripresa fisica e funzionale e in un impatto estetico molto ridotto», chiariscono i coordinatori della Chirurgia Mini-Invasiva e Video Endoscopica della Clinica “San Michele”, i dr. Antonio De Bellis, Ludovico Fimiani e Francesco Baldascino che, coadiuvati da una équipe di specialisti cardiochirurghi e anestesisti, praticano ogni giorno interventi di cardiochirurgia. In particolare la valvulopatia mitralica viene affrontata mediante un approccio mininvasivo in minitoracotomia destra-videoassistita, mentre la rivascolarizzazione miocardica chirurgica viene eseguita, nella quasi totalità dei casi, a cuore battente (senza l’ausilio della circolazione extra-corporea e in casi selezionati in minitoracotomia sinistra).

«La complessità degli interventi eseguiti, sia in elezione che in urgenza, grazie al ricorso di tecnologie d’avanguardia e di metodiche sempre più innovative, ha portato la “San Michele” sia all’inaugurazione nel 2015 della prima Sala Operatoria Ibrida del Sud d’Italia, sia all’introduzione di tecniche operatorie mini-invasive, per le quali può già vantare un’esperienza decennale e il conferimento nel 2015 del Premio Buona Sanità», spiega il dr. Crescenzo Barletta, presidente del CdA della Casa di Cura.

L’Alta Specialità del Cuore e dei Vasi della “San Michele” vanta numerosi primati, ottenuti grazie al continuo ed ininterrotto protendere verso l'implementare tecnologica e di tecniche chirurgiche d’avanguardia. Ottime risultano le valutazioni degli esiti degli interventi effettuati annualmente dall’Agenas (l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali che, per conto del Ministero della Salute, analizza le performance delle varie strutture saniarie) attraverso il Programma Nazionale Esiti (PNE). Anche nell’ultima edizione, la 2021, gli esiti della San Michele si confermano soddisfacenti. Ad esempio i dati relativi alla mortalità a 30 giorni da un intervento di valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache pongono le performance della Casa di Cura di Maddaloni (1,95% ) al di sotto di quelle della media nazionale (2,38%), nonché miglior centro campano per più bassa mortalità.