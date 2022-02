La ditta Frallicciardi eccellenza del settore

Intatti i valori fondanti, etica e rispetto verso i clienti

Novità in vista al Nauticsud 2022

Non tutti i settori sono stati colpiti dall’emergenza pandemica; alcuni hanno trovato nuova linfa e hanno riscosso grande successo in questi ultimi anni. Uno di questi è quello della nautica; Ivan Frallicciardi, attuale responsabile del comparto qualità dell’omonima ditta, ci ha raccontato la sua esperienza.

“La ditta Frallicciardi nasce con mio nonno; fin da subito il core business era la manodopera in plexiglas di accessori per imbarcazioni. Importante evoluzione è avvenuta quando mio padre è diventato titolare; egli ha permesso la crescita di una piccola realtà, portandola alle dimensioni di ben 20 dipendenti. La ditta è stata colpita, come tutto il settore, dalla crisi del 2008, ma il boom del settore nel 2020, anno della pandemia, ci ha permesso di tornare a lavorare con ottimi ritmi”.

Della piccola azienda partenopea rimangono i valori fondanti: “Da sempre nutriamo un profondo rispetto verso il cliente, la nostra etica è uno dei punti di forza associata ad una professionalità in costante crescita. Inoltre, nonostante l’innovazione ci abbia permesso di compiere dei piccoli ma importanti salti di qualità, rimaniamo fedeli agli aspetti artigianali di questo mestiere”.

Anche il core business aziendale è rimasto lo stesso. “I nostri prodotti sono principalmente parabrezza da imbarcazioni fino a 20 mt in Polimetilmetacrilato (plexiglas); realizziamo anche accessori per imbarcazioni, porte scorrevoli, in acciaio e in alluminio e negli ultimi tempi ci stiamo focalizzando sul PET. Al Salone della Nautica di Napoli presenteremo una novità che sposa il bello al professionale, perché uno dei nostri obiettivi è quello di essere capaci sempre di evolverci, sia in creatività che in efficienza”.