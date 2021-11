La filosofia green della PSM Immobiliare

Il general manager Carlo Silvestre: “Costruiamo per passione”

Benessere delle famiglie e sostenibilità ambientale le linee guida che accompagnano ogni progetto della PSM Immobiliare srl, società di Grumo Nevano del Gruppo Silvestre (www.grupposilvestre.com). Complessi immobiliari esclusivi e dotati di ogni confort, progettati con un occhio sempre attento alle esigenze di chi li sceglie per viverci ma anche all’ambiente circostante. I fabbricati sono infatti ad impatto ambientale quasi zero e perfettamente integrati nel contesto urbano-residenziale in cui sorgono.

Amministratore unico della PSM Immobiliare è Luciano Silvestre, general manager il figlio Carlo Silvestre, manager è il cugino - omonimo - appunto Carlo Silvestre (entrambi laureati in Economia aziendale).

Il Gruppo Silvestre è attivo in quattro ambiti diversi: costruzioni, ambiente, produzione lamiere, edilizia copertura tetti e con la società PSM Immobiliare nata nel 2010 ha realizzato di recente, dopo il Parco ILIAS1, il complesso residenziale denominato “Parco ILIAS2” composto di sette unità abitative con annessi box. Progettista e direttore dei lavori è l’architetto Antonio Chiacchio.

“La nostra idea – spiega il general manager della società, Carlo Silvestre - è quella di realizzare fabbricati “green” a impatto quasi pari a zero, che rientrano nella tripla classe energetica, di bassi consumi, con materiali di qualità scelti sapientemente da progettista e team di lavoro ovviamente aggiornandoci in base alle normative vigenti in tema ambientale”. Rifiniture interne minuziose, esterni riconoscibili e di gusto hanno incontrato il riscontro positivo da parte dei clienti: gli appartamenti sono interamente personalizzabile dagli acquirenti. Attraverso la domotica è possibile avvalersi della chiusura centralizzata delle tapparelle esterne e accensione del riscaldamento radiante, ad esempio, volendo entrare nel dettaglio delle dotazioni di cui dispone l’unità abitativa. Basta avere un tablet o uno smartphone e usufruire quindi pienamente delle funzionalità introdotte in fase di progettazione e costruzione.

“La soddisfazione dei clienti – prosegue Silvestre – è la nostra più grande gioia. Noi costruiamo per passione e non per interesse e chi ci conosce lo ha compreso. L’interesse invece è quello verso Grumo Nevano. Ci teniamo al paese e a costruire qui edifici che si inseriscano bene nel territorio e diano ad esso un valore aggiunto. Un ringraziamento va al sindaco e a tutta la giunta comunale”.

“Il nostro obiettivo – si legge sulle pagine social della Psm Immobiliare è da sempre legato al concetto di bellezza e sostenibilità. La nostra mission è la realizzazione di complessi immobiliari che abbiano come finalità principale il rispetto dell’ambiente”.

L’incantevole Parco ILIAS2

Architettura a dimensione umana

Esterni ispirati all’architettura milanese degli anni Sessanta, mattonelle di Vietri realizzate riproducendo disegni del celebre designer e architetto Giò Ponti, piastrelle di klinker, boiler solari termici per acqua sanitaria calda, tompagnatura con cappotto integrato, infissi interni in pvc 8 camere, riscaldamento a pavimento radiante: entriamo così nei dettagli delle abitazioni del “Parco ILIAS2” realizzate dalla PSM Immobiliare. Un mix di materiali di qualità, rifiniture e puntuale attenzione ai dettagli che contribuiscono così ad un bel lavoro d’insieme fatto di cura e passione, salvaguardia dell’impatto ambientale e grande funzionalità.

Tornando alle mattonelle di Vietri sono dell’azienda Francesco De Maio eccellenza italiana e icona dell’hand made in Italy. La Ceramica Francesco De Maio ha la licenza esclusiva per riprodurre fedelmente e commercializzare, in esclusiva per 5 continenti, una delle più belle collezioni di ceramica, la collezione Blu Ponti. Si tratta di 33 decori bianchi e blu che il designer Giò Ponti realizzò nel 1960.

L’architetto Antonio Chiacchio precisa: “Grazie al piano casa abbiamo demolito il vecchio corpo e ricostruito un fabbricato di qualità. Dal punto di vista architettonico e strutturale davvero il risultato è eccellente. Ho avuto dai miei committenti, la famiglia Silvestre, la piena libertà progettuale per esprimermi e non posso che ringraziarli, visto che non capita spesso di avere la totale fiducia. Mi sono ispirato - prosegue l’architetto Chiacchio - all’architettura milanese del dopoguerra che ha fatto un po’ da apripista da Ponti a Luigi Caccia Dominioni volendo citarne qualcuno: no a elementi sofisticati, sì invece ad un’architettura a misura d’uomo, graduale e bella”. Con forme moderne e attuali, quindi, si ritorna alla grande tradizione dell’architettura italiana di 50 anni fa. Intramontabili architetti hanno tracciato il passo e ancora oggi i loro progetti e le loro intuizioni vengono giustamente utilizzati per funzionali edifici proprio come nel caso del “Parco ILIAS2”.

“Un’edilizia semplice e di qualità, pulita e senza fronzoli - conclude l’architetto Antonio Chiacchio- con uno sguardo verso il dettaglio e con scelte stilistiche che sono davvero piaciute ai clienti”.

Funzionalità, integrazione nel contesto urbano e residenziale di Grumo Nevano ma anche sicurezza delle singole unità e quindi dell’intera opera di edilizia urbana: le costruzioni - nel rispetto delle normative - sono rispondenti alle misure antisismiche e realizzate secondo i criteri vigenti.