​La Locanda del Grifo: il tuo ristorante a Napoli

Ultimo aggiornamento: 15:04

Reinterpretare i piatti della tradizione in chiave moderna: ecco il segreto di Mariano FerraraI turisti che scelgono Napoli per le proprie vacanze natalizie saranno felici di sapere che, proprio nel cuore della città partenopea, anche ad agosto, ci si potrà deliziare il palato con la cucina de La Locanda del Grifo.Qui, i piatti della tradizione incontrano l'estro e la fantasia della gestione di Mariano Ferrara impegnato ormai dal 2006 ad offrire al pubblico un menù vario, mai banale che segue quanto più possibile la stagionalità delle materie prime, al fine di garantire la massima freschezza e l'alta qualità dei piatti. Anche la scelta di utilizzare ingredienti esclusivamente di origine locale contribuisce ad esaltare i delicati sapori della tradizione.Accanto ai classici spaghetti alle vongole, è possibile pro-vare la pasta fresca con polpa di ricci, tarallo sbriciolato e pomodorino giallo o, ancora, le mezze maniche con ricciola, peperoncino verde e pomodorino giallo. La ricciola è anche protagonista dei secondi piatti, proposta alla piastra e accompagnata con una caponatina di verdure di stagione. Così come di stagione sono quelle utilizzate per gustare le delicate creme (alla zucca, alle melanzane, al peperone, alle zucchine). Per chi poi viene a Napoli e vuole provare la celebre pizza la proposta è altrettanto ampia e variegata: la pasta è lievitata 48 ore per garantire la massima digeribilità, il fiordilatte è di alta qualità e il pomodoro San Marzano è preparato artigianalmente dall'azienda che lo fornisce. La genuinità dei piatti si unisce alla cortesia dello staff e alla cura delle location che dispone di una sala climatizzata oltre ad un ampio spazio esterno nell'adiacente e suggestiva piazzetta della Pietra-santa: ottimale per pranzare durante le fresche e luminose giornate del Sud Italia. La Locanda del Grifo ha an-che una fornitissima cantina preparata ad hoc per il loca-le e il suo menù (per ogni vi-tigno è stato scelto anche un olio che si ben si accosti) ed una ricca lista di birre artigianali italiane e straniere.